Em Grama, Férias em Ação segue até 31 de janeiro com programação para garotada

Um projeto que tem como objetivo estimular as crianças e adolescentes a aproveitarem as férias, praticando atividades ao ar livre e tirando a garotada da frente das telas está sendo realizado em São Sebastião da Grama. O Férias em Ação começou no dia 12 e segue até o dia 31, com diversas atividades em vários pontos da cidade.

De acordo com o gerente de Esportes, Rogério dos Santos Almeida, a iniciativa visa criar memórias, incentivando a prática esportiva, o convívio social e a ocupação saudável do tempo livre. Para isso, a prefeitura de Grama preparou uma programação bastante diversa, com vôlei, basquete, natação, dança, ciclismo, tênis de mesa, mas também partidas de taco, futebol de botão, disponibilização de carrinhos de rolimã, entre outros.

O dirigente pede aos pais e responsáveis que incentivem os meninos e meninas a participarem do projeto, que acontece nos bairros da cidade, no Ginásio de Esportes, entre outros pontos e segue até o dia 31, quando haverá uma confraternização de encerramento da atividade.

Fotos: Prefeitura de São Sebastião da Grama