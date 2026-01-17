Homem é preso por tentativa de homicídio em Itobi

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada por moradores informando que um espancamento estaria ocorrendo na Praça Deus é Amor, em Itobi, na terça-feira, dia 13.

Os policiais se deslocaram até o local indicado e encontraram um indivíduo apontado como autor das agressões ao lado da vítima, que apresentava diversos ferimentos na região do rosto, braço esquerdo e tórax.

Diante da gravidade do quadro, foi solicitado socorro médico por meio do serviço 192, sendo atendida pelos socorristas Thiago e Antônio. Após avaliação inicial na Policlínica, a vítima foi transferida para o Pronto-Socorro de São José do Rio Pardo para atendimento especializado.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, sendo analisada pelo delegado de Polícia Guilherme de Souza Gomes Filho, que, após a apreciação dos fatos, determinou a apreensão do envolvido pelo crime de tentativa de homicídio.