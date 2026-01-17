PM atende ocorrência de roubo em Casa Branca

Por
Gazeta
-

Na noite de quinta-feira, dia 15, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de roubo e ato infracional análogo ao crime de roubo no Jardim Alvorada, em Casa Branca. A equipe policial foi acionada após a informação de invasão a um imóvel desabitado localizado na Avenida Brasil.

No local, três indivíduos foram abordados e reconhecidos por quem solicitou o atendimento. Durante a abordagem inicial, nenhum objeto ilícito foi localizado com os envolvidos.
No decorrer da ação, uma vítima compareceu ao local e informou que teve seu telefone celular roubado, reconhecendo os três abordados como autores do crime. O aparelho subtraído foi posteriormente localizado no interior do imóvel invadido.
Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada para as providências legais cabíveis. Após os procedimentos de polícia judiciária, todos foram liberados, conforme deliberação da autoridade competente.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui