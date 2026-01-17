PM atende ocorrência de roubo em Casa Branca

Na noite de quinta-feira, dia 15, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de roubo e ato infracional análogo ao crime de roubo no Jardim Alvorada, em Casa Branca. A equipe policial foi acionada após a informação de invasão a um imóvel desabitado localizado na Avenida Brasil.

No local, três indivíduos foram abordados e reconhecidos por quem solicitou o atendimento. Durante a abordagem inicial, nenhum objeto ilícito foi localizado com os envolvidos.

No decorrer da ação, uma vítima compareceu ao local e informou que teve seu telefone celular roubado, reconhecendo os três abordados como autores do crime. O aparelho subtraído foi posteriormente localizado no interior do imóvel invadido.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada para as providências legais cabíveis. Após os procedimentos de polícia judiciária, todos foram liberados, conforme deliberação da autoridade competente.