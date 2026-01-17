Procurado pela Justiça é pego no Jd. Bela Vista

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul capturou, na tarde da segunda-feira, dia 12, um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento no Jardim Bela Vista. A abordagem ocorreu após a equipe policial localizar o indivíduo com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

Diante da constatação, foi realizada a detenção, seguindo os protocolos operacionais. O homem foi submetido a exame médico cautelar e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.