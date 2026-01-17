Homem é preso por violência doméstica em Vargem

Na noite de segunda-feira, dia 12, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Santana, em Vargem Grande do Sul.

A equipe foi acionada para atendimento no local e ao chegar no endereço encontrou a vítima com lesões aparentes no rosto, compatíveis com agressão física. O autor, apontado como companheiro da vítima, encontrava-se exaltado e proferindo ofensas, sendo a situação prontamente controlada pelos policiais.

Diante dos fatos constatados, foi dada voz de prisão em flagrante ao agressor e o casal foi encaminhado para atendimento médico. Posteriormente, as partes foram apresentadas ao Plantão da Polícia Civil, em São João da Boa Vista, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial.

A ocorrência foi registrada e encerrada com o autor preso à disposição da Justiça, sendo adotadas todas as medidas legais previstas para casos de violência doméstica.