Matrículas para aprovados começa dia 19 na Etec

Classificação geral foi disponibilizada e candidatos convocados deverão apresentar documentação entre os dias 19 e 20 de janeiro

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul, vinculada ao Centro Paula Souza, do Governo do Estado de São Paulo, divulgou a lista de classificação geral do Vestibulinho 2026. O resultado marca o início da etapa de matrículas para os candidatos aprovados na primeira chamada, que ocorrerá na próxima semana, conforme cronograma oficial da unidade.

De acordo com a direção da escola, os candidatos classificados na primeira lista de convocação foram comunicados nesta sexta-feira, 16 de janeiro, por meio de e-mail e mensagem SMS, com orientações para a apresentação ou envio da documentação necessária para a matrícula. O procedimento presencial está agendado para os dias 19 e 20 de janeiro, com atendimento das 9h às 19h, nas dependências da Etec.

Para efetivar a matrícula, é obrigatória a apresentação dos documentos originais acompanhados de cópias. Candidatos menores de 16 anos devem comparecer à unidade acompanhados do responsável legal. Já os estudantes com mais de 16 anos poderão realizar a matrícula de forma on-line, seguindo as instruções encaminhadas pela escola, ficando obrigados a apresentar a documentação original e as cópias no primeiro dia de aula.

A instituição também informa que será solicitada a contribuição da Associação de Pais e Mestres (APM), no valor de R$ 60,00. O pagamento poderá ser feito via PIX ou em dinheiro e tem caráter colaborativo, destinado ao apoio das atividades escolares

A Etec Vargem Grande do Sul está localizada na Rua Joaquim Antônio da Silva, nº 207, no Jardim São José. Em caso de dúvidas, os candidatos ou responsáveis podem entrar em contato pelo telefone (19) 3641-8442. A escola reforça a importância de atenção aos prazos, já que o não comparecimento dentro do período estabelecido pode resultar na perda da vaga.