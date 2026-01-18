Vargem Grande do Sul se despediu de cidadãos marcantes em 2025

A cidade teve um ano de 2025 marcado por despedidas que deixaram famílias, amigos e toda a comunidade enlutados. Ao longo do ano, diversas pessoas que contribuíram para a vida social, cultural e profissional da cidade faleceram, deixando um legado de lembranças, histórias e serviços prestados.

A coluna “Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos” está entre as mais lidas do jornal, pois todos se interessam e se importam em saber sobre aqueles parentes e amigos que já não estão mais entre nós.

Lauro Marques dos Santos

Em janeiro de 2025, dentre os falecidos estão o ex-bancário Lauro Marques dos Santos, falecido aos 68 anos de idade.

Maria Iderci Dessordi Canaroli

Outra bancária que trabalhou durante muitos anos no Banco Itaú, Maria Iderci Dessordi Canaroli também faleceu aos 80 anos e deixou muitas saudades. Dirce Ronqui de Araújo, antiga moradora da Vila Polar e de conhecida família vargengrandense, faleceu em janeiro aos 78 anos de idade.

Clóvis de Souza Cipola Junior

Também no dia 24 de janeiro, o empresário Clóvis de Souza Cipola Junior, o conhecido Juninho do Estacionamento Talismã faleceu aos 60 anos de idade.

Nildes Natalício Fogaroli

Em fevereiro faleceu no dia 6, aos 90 anos de idade, Nildes Natalício Fogaroli.

José Antônio da Silva

No dia 23 faleceu José Antônio da Silva, mais conhecido como Zé Babá, aos 71 anos.

Thereza Longuini Bernardes

Dona Thereza Longuini Bernardes faleceu aos 90 anos na Vila Polar.

Frederico Harro Thiessen

No dia 20 de março faleceu o médico cardiologista Frederico Harro Thiessen, aos 84 anos. Ele residia no Jd. São Joaquim.

Pedro Aparecido Inácio

Mais conhecido como Cido, faleceu no dia 25 de março, aos 80 anos, Pedro Aparecido Inácio.

Aparecida Guimarães Aliende

Também Aparecida Guimarães Aliende, esposa do conhecido Zé Novo, faleceu aos 78 anos, no dia 28 de março.

Carlinhos

Outra pessoa muito popular na cidade, o conhecido Carlinhos, que durante muitos anos viveu na Sociedade Humanitária, faleceu no dia 28, aos 71 anos. Seu nome de batismo era José Carlos Calderaro.

Juninho Charelli

O conhecido presidente da Liga de Desporto Amador de Vargem, Juninho Charelli faleceu no dia 14 de março e sua morte chocou os desportistas da cidade. Dorival Benedito Júnior faleceu aos 57 anos de idade e antes de falecer, participou da final da 11ª Taça dos Campeões Regionais, onde se sagrou campeã o time da Vargeana. Juninho foi figura importante no desenvolvimento do esporte vargengrandense.

Gabriel Fernandes Filho

Outra perda para o município, foi a do empresário Gabriel Fernandes Filho, falecido no dia 8 de março, aos 74 anos de idade. Gabriel, juntamente com seus irmãos, foi um dos fundadores da Cerealista Felgran, uma das mais conceituadas empresas cerealistas de Vargem Grande do Sul.

De conhecida família vargengrandense, faleceu no dia 8 de abril, dona Thereza Pasquini Marques, aos 95 anos de idade. A educação de Vargem perdeu dois importantes professores em abril.

Nélson Alfredo Costa

No dia 15, faleceu o professor e diretor de escola Nélson Alfredo Costa, aos 87 anos, sendo também Juiz de Paz por 30 anos.

Therezinha de Andrade Zago

No dia 14, faleceu a professora Therezinha de Andrade Zago, aos 86 anos. Ela foi diretora de escola e chegou a ocupar o cargo de diretora de Educação da prefeitura municipal. Outra pessoa de conhecida família vargengrandense falecido no dia 14 de abril, aos 90 anos, o senhor Antônio Garcez.

Antônio Fiorini

No dia 18 de abril, o empresário Antônio Fiorini faleceu aos 97 anos. Foi importante industrial e contribuiu para o desenvolvimento do parque cerâmico do município. Também no dia 18, faleceu o pastor Geraldo Gomes da Silva aos 87 anos de idade. Ele residia na Vila Santana.

Claudete Piola Pereira

No dia 27, faleceu a professora Claudete Piola Pereira aos 73 anos de idade.

Outra perda em abril, foi Joana da Fonseca Carrosi, conhecida como Dona Joaninha, aos 92 anos de idade.

D. Joaninha

Querida pela comunidade da igreja católica vargengrandense, D. Joaninha era uma mulher de muita fé e oração, sendo provável que da sua inspiração religiosa, dois dos seus netos se tornaram padres. o padre Alex e também o padre Antônio.

Padre Celso Ricardo Garcia

Em maio houve o falecimento do padre Celso Ricardo Garcia, natural de Vargem, aos 49 anos de idade, na cidade de Belo Horizonte, onde estava em retiro. A morte do pequeno Gabriel Henrique Pereira de Carvalho, no dia 7 de julho, aos 3 anos de idade, comoveu a cidade, uma vez que ele deu entrada no PPA para atendimento, depois foi encaminhado ao Hospital de Caridade, onde faleceu. Até hoje o jornal e provavelmente a família, ainda não tiveram acesso à declaração de óbito da criança.

Osvaldo do PT (Osvaldo Cardoso de Souza)

O conhecido Osvaldo do PT (Osvaldo Cardoso de Souza), faleceu no dia 9 de junho, aos 85 anos de idade. Osvaldo gostava muito de política, trabalhou em São Paulo onde vivenciou os tempos das greves do setor das montadoras de carros e veio para Vargem, onde participou da fundação do Partido dos Trabalhadores.

Professora Maria Aparecida Palmiro

No dia 26 de junho, faleceu a professora Maria Aparecida Palmiro, mais conhecida como Professora Cidinha do Kumon, aos 73 anos de idade.

Fernando Chiamenti

Ainda em junho, no dia 30, o cirurgião dentista Fernando Chiamenti faleceu aos 59 anos de idade. Era muito bem quisto pelos familiares e amigos, deixando saudades aos seus companheiros de pesca.

William Tadeu de Carvalho

Também foi muito sentida a morte de William Tadeu de Carvalho, mais conhecido como Negão. Morava em São Paulo, mas sempre que podia vinha a Vargem, onde participava do time como diretor técnico do time Sambaí.

Petronilho dos Santos

Uma perda muito grande para a história da cidade, foi o falecimento do fotógrafo Petronilho dos Santos, aos 90 anos de idade, no dia 12 de julho. Uma das referências históricas da fotografia de Vargem Grande do Sul, Nilo como era conhecido, foi um dos fotógrafos mais requisitados da cidade, no tempo áureo da fotografia, cobrindo importantes eventos, como casamentos, festas, batizados e retratando as personalidades do município.

Vânia Fernandes

Outra morte muito sentida foi a da professora Vânia Fernandes aos 59 anos de idade no dia 13 de julho. Sempre dedicada à Educação, ganhou o respeito na sua área pelo trabalho que desenvolvia.

Luiz Alberto Annibal Junior

Os frequentadores do Terreiro Tranca Rua das Almas perderam seu guia espiritual, o pai de santo Luiz Alberto Annibal Junior, mais conhecido como Pai de Santo Júnior, falecido no dia 14 de agosto, aos 43 anos de idade. Uma perda para a comunidade religiosa quimbanda de Vargem e região.

Caju Massagista

Entre os nomes mais lembrados neste ano está Celso Acácio Nunes, conhecido carinhosamente como Caju Massagista, que faleceu em 28 de agosto aos 62 anos. Figura muito conhecida no município, Caju era amplamente respeitado pelos serviços que prestava e pela maneira afável com que tratava a todos. Além disso, participava ativamente das tradicionais festas em homenagem a São Cosme e São Damião, eventos que envolviam a comunidade e as crianças da cidade.

Alex Meglorini Minelli

Outra perda sentida foi a do advogado e ex-vereador Alex Meglorini Minelli, que faleceu em 24 de agosto aos 44 anos. Dr. Alex teve papel atuante na vida pública local, tendo exercido mandato na Câmara Municipal e também atuado como advogado respeitado por colegas e cidadãos. Sua morte levou a decreto de luto oficial pelo prefeito municipal, em reconhecimento à sua contribuição cívica.

Rubens Ronchi

No dia 17 de setembro, faleceu o ex-vereador e comerciante Rubens Ronchi aos 72 anos de idade, em São João da Boa Vista, onde estava internado em tratamento.

Rubens foi um dos fundadores dos Supermercados União, junto com seu irmão Anisio Ronchi. Após a saída da sociedade, foi proprietário durante muitos anos do Supermercado Ruby, localizado na rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres. Ele foi vereador, sendo eleito pelo PTB, na gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, que tinha como vice Serginho da Farmácia, no período de 2009-2012. Seu velório foi realizado na loja Maçônica Renascença II, e seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Antônio Carlos Ranzani

Um dos médicos mais tradicionais e queridos de Vargem Grande do Sul, Antônio Carlos Ranzani, o Dr. Ranzani, faleceu no dia 24 de setembro, aos 88 anos de idade.

Ele começou a atuar no município vindo de Ribeirão Preto, onde se formou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1966. Ranzani fez residência médica no Hospital das Clínicas também localizado em Ribeirão Preto, com destaque em cirurgia geral e anestesiologia.

Após a conclusão da residência médica recebeu a sugestão de vir trabalhar em Vargem Grande do Sul de seu professor, o vargengrandense dr. Célio Fontão Carril, e, também através do convite formal do ex-prefeito Nestor Bolonha, que foi a Ribeirão Preto, acompanhado pelo provedor do Hospital de Caridade Antônio Coury, do jornalista Walter Tatoni e do presidente da Câmara Sebastião Navarro, para trazer o jovem médico para Vargem. Na ocasião foram levantadas as necessidades do hospital, que precisava de um centro cirúrgico, o qual foi construído e inaugurado em 1970. Seu jeito de lidar com os pacientes e a lufada de modernidade que trouxe em sua bagagem profissional, o colocaram como um dos mais procurados não só pelos munícipes da cidade, como também da região.

Teve uma grande atuação no Hospital de Caridade, principalmente nas cirurgias que realizava e seu nome consta do Centro Cirúrgico dr. Antônio Carlos Ranzani.

Ranzani também atuava politicamente, sendo candidato a vice-prefeito, participou das festas culturais da cidade, com destaque para a Romaria dos Cavaleiros de Santana, foi escritor, autor do livro “Casa Branca, a princesinha bandeirante e seu doutor Chiquinho” e gostava também de escrever poesias.

Um dos integrantes mais assíduos da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, Dr. Ranzani, também ajudou a construir a tradição da Romaria na cidade e a comitiva da sua família, a do Rancho Bisturi, é uma das mais aguardadas pelos devotos que acompanham a procissão montada. Foi também atuante membro do Rotary Club da cidade.

Sônia Nogues

No final de setembro houve ainda o falecimento da professora Sônia Nogues, aos 74 anos de idade, no dia 28 de setembro.

Gregório Pasquini

Um dos mais conhecidos professores de Vargem Grande do Sul, Gregório Pasquini faleceu na quinta-feira, dia 2 de outubro, aos 92 anos de idade.

Professor, escritor, talentoso pintor, compositor, cronista e poeta, Gregório também era conhecido por ter sido jogador de futebol, atuando no gol e depois árbitro de futebol em Vargem Grande do Sul. Gregório era colaborador da Gazeta de Vargem Grande, residia no Centro. Sempre envolvido com os principais marcos da história recente da cidade, professor Gregório, ao lado do saudoso Tupã Brasil, foi autor do Hino de Vargem Grande do Sul. Era professor de história, trabalhou como secretário nas escolas Alexandre Fleming e Benjamin Bastos e também na secretaria de Ensino de São João da Boa Vista.

Gregório foi vereador, compondo a Quarta Legislatura da Câmara Municipal, cumprindo mandato entre 1960 e 1963. Também teve importante participação partidária, sendo membro atuante do antigo MDB.

Orfeu Bolonha Filho



No dia 4 de novembro, faleceu aos 70 anos de idade, Orfeu Bolonha Filho, mais conhecido por Maninho. De tradicional família vargengrandense, Maninho teve na mecânica sua grande paixão profissional, além dos caminhões e tratores. Também era muito espirituoso, grande contador de histórias e gostava muito de pescar, área onde fez inúmeros amigos.

Marina Aliende

Em novembro foram sentidas as perdas da professora Marina Aliende, falecida aos 98 anos de idade, no dia 15 e também de dona Lourdes Buosi Teixeira, aos 89 anos de idade, no dia 17 de novembro. Também em novembro faleceu o mecânico funileiro Anísio Osório da Fonseca, mais conhecido como Loira, aos 83 anos de idade e dona Maria do Carmo Andrade Peres, esposa do jurista Waldir Troncoso Peres, aos 95 anos de idade.

Essas perdas — grandes e pequenas — fazem parte da história de Vargem Grande do Sul em 2025. Cada nome carrega consigo um legado único, deixando saudades e lembranças inscritas no cotidiano da população.

Luto comunitário e memória

A Gazeta de Vargem Grande do Sul segue publicando semanalmente informações sobre falecimentos, oferecendo espaço para que familiares comuniquem e compartilhem a despedida de seus entes queridos. Esses registros, além de prestarem uma última homenagem, ajudam a manter viva a memória de quem construiu, de alguma forma, a história da cidade ao longo dos anos.