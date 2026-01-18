Jovens que completam 18 anos em 2026 devem se alistar

Procedimento é exigido por lei e garante a regularização da situação militar, necessária para diversos atos da vida civil

Os jovens que completam 18 anos de idade ao longo de 2026 devem realizar o alistamento militar obrigatório, conforme determina a legislação brasileira. O procedimento deve ser feito no período de 1º de janeiro a 30 de junho e é considerado um dever cívico fundamental, que simboliza o compromisso do cidadão com a defesa da Pátria e com o cumprimento das obrigações legais.

Além de sua importância institucional, o alistamento militar é indispensável para a regularização da situação do cidadão perante o Estado. O comprovante de quitação militar é exigido em diferentes momentos da vida civil, como na emissão de passaporte, matrícula em instituições de ensino, posse em cargos públicos e até na assinatura de determinados contratos.

Em Vargem Grande do Sul, o alistamento deve ser realizado na Junta Militar instalada no Poupatempo, localizado na Rua Coronel Lúcio, nº 924, na região central da cidade. O atendimento ocorre exclusivamente mediante agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 16h30.

A orientação é para que os jovens não deixem o procedimento para os últimos dias do prazo, evitando filas e possíveis transtornos. O não cumprimento do alistamento dentro do período estabelecido pode resultar em restrições legais e dificuldades para a obtenção de documentos e acesso a serviços públicos, além de multas previstas em lei.

A Junta Militar reforça que o alistamento é obrigatório para todos os cidadãos do sexo masculino que atingem a maioridade e recomenda que os interessados procurem informações com antecedência para garantir o cumprimento correto do processo dentro do prazo legal.