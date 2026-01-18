Editorial: IPTU: equilíbrio, responsabilidade e retorno à população

A Prefeitura anunciou que os valores do IPTU terão, neste exercício, apenas a reposição de 3,83%, índice correspondente à inflação medida pelo IPC-Fipe. Em tempos de orçamento apertado para famílias e empresas, a decisão merece ser registrada: trata-se de um reajuste técnico, sem aumento real, que busca preservar o poder de compra do município sem onerar além do necessário o contribuinte.

O IPTU é, historicamente, uma das principais fontes de receita própria do município. Em 2025, a arrecadação ficou em torno de R$ 21 milhões — recursos que retornam à população na forma de serviços públicos essenciais. Ou seja, mantida apenas a reposição inflacionária, a arrecadação do IPTU passaria de R$ 21 milhões para aproximadamente R$ 21,8 milhões em 2026. Ao contrário de transferências que dependem de outros entes, o imposto pago pelo munícipe permanece na cidade e pode ser aplicado de acordo com as prioridades locais.

Por isso, mais importante do que o reajuste em si é a destinação eficiente desses recursos. O melhor retorno ao cidadão que paga o IPTU se dá quando o dinheiro é aplicado de maneira visível e estratégica: manutenção e melhoria de vias públicas, iluminação, limpeza urbana, saúde básica, educação, esporte e lazer, além de investimentos em segurança e preservação ambiental. São ações que valorizam os bairros, melhoram a qualidade de vida e, inclusive, refletem na valorização dos próprios imóveis.

Transparência e planejamento devem caminhar juntos. É fundamental que a administração municipal continue a prestar contas de forma clara, mostrando onde cada real é investido e quais resultados são alcançados. Quando o contribuinte percebe que o imposto pago se transforma em serviços e obras concretas, fortalece-se a relação de confiança entre poder público e sociedade.

O reajuste limitado à inflação sinaliza responsabilidade fiscal que o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) procura implementar na sua administração. Agora, cabe ao município assegurar que os cerca de R$ 21 milhões arrecadados com o IPTU sejam aplicados com critério, eficiência e foco no bem coletivo. Esse é o caminho para que o imposto deixe de ser visto apenas como obrigação e passe a ser compreendido como um investimento direto na cidade e no futuro de seus moradores.