IPTU 2026 virá com correção de 3,83%

Conforme publicado no Diário Oficial do Município, o IPTU dos imóveis de Vargem Grande do Sul sofrerá somente a correção da variação do IPC-Fipe, cuja média no ano passado apurada em dezembro de 2025, foi de 3,83%. Como houve somente a correção da inflação, não foi necessário levar o reajuste para apreciação e votação dos vereadores. Só seria apreciado pela Câmara Municipal, se o aumento fosse maior que a inflação ou houvesse novos valores da Planta Genérica.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) refere-se à inflação na cidade de São Paulo e é apontado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), trazendo dados sobre o custo de vida das famílias que possuem renda entre 1 e 10 salários mínimos. O IPC analisa os grupos de alimentação, habitação, transportes, despesas pessoais, roupas, educação e gastos com saúde.

Nos anos anteriores, o aumento do IPTU causou uma grande celeuma na cidade devido aos aumentos do valor venal dos imóveis do município que foram reajustados em 2017, sendo necessário durante alguns anos, a aplicação de um limitador do aumento do IPTU.

Em 2025, como todos os imóveis do município atingiram a cota de 100% de aumento do valor venal previsto em 2017, não foi necessário usar mais o limitador e todos os terrenos, casas, prédios, barracões da cidade passaram a ter o valor venal dos imóveis atualizados pelo índice do IPC-Fipe, que foi de 4,68%.

Para o contribuinte saber o quanto vai pagar este ano de IPTU, basta atualizar o valor venal dos imóveis em 3, 83%, depois aplica-se uma porcentagem definida no Código Tributário, cuja alíquota hoje é de 1% sobre o valor venal, podendo variar para mais, chegando a 2%, caso os imóveis não possuem calçadas ou muros, de acordo com o Código Tributário.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande apurou junto ao diretor Guilherme Mansara Lopes da Silva do departamento de Administração Tributária, que os carnês do IPTU deverão ser enviados para impressão gráfica e depois de prontos deverão ser entregues aos contribuintes, provavelmente até o final do mês de fevereiro, uma vez que o pagamento da primeira parcela está previsto para vencer no dia 15 de março de 2026. No ano passado foram entregues cerca de 20.000 carnês na cidade.

Em 2025, conforme matéria publicada pelo jornal, a previsão era de a prefeitura municipal arrecadar R$ 21 milhões por conta da atualização monetária.

Como no ano passado, os contribuintes devem pagar o imposto pelo código de barras, nos caixas eletrônicos dos bancos conveniados, casas lotéricas e postos de arrecadação autorizados. Podem também utilizar o QRCode para pagamento através do PIX.

Também como em 2025, os contribuintes que quiserem podem fazer uma doação ao Hospital de Caridade, a fim de ajudar a conter o déficit orçamentário da entidade. A doação não é obrigatória e, sim, voluntária. Em uma das contracapas do carnê, haverá um QRCode onde a pessoa poderá direcionar à entidade, o valor que desejar contribuir.