Treino de luta de braço chama atenção

O domingo foi dia especial para os frequentadores da Barragem Eduíno Sbardellini que puderam participar também dos treinos que estavam sendo realizados no local pela equipe de atletas de luta de braço de Vargem Grande do Sul. Dentre os presentes, os campeões Marcelo Oliveira e Leandro Veloster e demais companheiros, ensinando os presentes que tentavam se arriscar neste esporte em que Vargem é destaque.

Três vezes campeão brasileiro e também cinco vezes campeão sul americano, Marcelo Oliveira disse que estavam treinando ao ar livre e se preparando para as disputas dos campeonatos deste ano. Já Leandro Veloster sagrou-se campeão brasileiro de luta de braço, categoria até 100kg, em 2025, tornando-se referência nacional neste esporte onde a técnica e a força pura predominam.

Fotos: Reportagem

Entre os atletas que participam da equipe de luta de braço de Vargem, estavam Gustavo Budé, Consolin, José Leonardo, Jean, Giliard, que se interagiam com as pessoas que estavam passeando pela represa e puderam conhecer um pouco das técnicas deste esporte que tem muitos adeptos no município, inclusive mulheres.

Em entrevista ao jornal, Marcelo Oliveira disse que este ano juntamente com Veloster, conseguiram vagas para disputar o campeonato sul americano que acontecerá em Buenos Aires, na Argentina, em junho e também do campeonato mundial a ser realizado no final do ano na Índia.

“Neste domingo, dia 18, vou disputar no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, do Circuito Gorila de Aço 2026, que faz parte da Liga Mutantes de Luta de Braço e Halterofilismo e tenho como meta trazer o cinturão para Vargem”, afirmou Marcelo Oliveira.