Classificados

Últimos artigos
MegaJam chega à 6ª edição em prol do Juninho da Sonora
Na próxima quarta-feira, dia 21 de janeiro, acontece a 6ª edição da MegaJam, evento musical beneficente que será realizado a partir das 19h, no Bar Maria Fumaça, localizado na Rua Dr. Moacir Trancoso Peres, nº 22. A iniciativa tem...
Treino de luta de braço chama atenção
O domingo foi dia especial para os frequentadores da Barragem Eduíno Sbardellini que puderam participar também dos treinos que estavam sendo realizados no local pela equipe de atletas de luta de braço de Vargem Grande do Sul. Dentre os...