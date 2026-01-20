MegaJam chega à 6ª edição em prol do Juninho da Sonora

Na próxima quarta-feira, dia 21 de janeiro, acontece a 6ª edição da MegaJam, evento musical beneficente que será realizado a partir das 19h, no Bar Maria Fumaça, localizado na Rua Dr. Moacir Trancoso Peres, nº 22. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos em prol de Delso Bruno, conhecido como Juninho da Sonora, que enfrenta problemas de saúde.

Criada por um grupo de músicos de Vargem Grande do Sul, a MegaJam surgiu inicialmente como um encontro informal para reunir artistas locais, promover a troca de experiências e fortalecer o cenário musical da cidade. Com o tempo, a proposta ganhou um caráter social. Por ser um evento aberto ao público, os organizadores decidiram transformar a reunião musical em uma ferramenta de solidariedade, direcionando todos os esforços para ajudar quem precisa.

Desde então, a MegaJam já realizou eventos beneficentes em apoio a instituições e causas como Humanitária, Lucas Tapi e Mão Amiga. Segundo os organizadores, 100% dos eventos promovidos pela MegaJam são voltados a causas sociais, mantendo como princípio central o engajamento comunitário por meio da música. Nesta edição, a mobilização se volta integralmente para auxiliar Juninho da Sonora, reafirmando o compromisso do grupo com a solidariedade local.

A programação da 6ª MegaJam conta com atrações confirmadas de destaque na região, incluindo André Matuto, Banda Pé na Estrada, Banda Fat Bones Blues, Banda Claymore, André e Thiago, Sambai.com e DJ Clovinho. Além dos shows programados, o evento mantém sua principal característica: ao final das apresentações, diversos músicos presentes sobem ao palco para a tradicional Jam, momento em que todos tocam juntos, sem ensaio prévio, guiados apenas pela sintonia e pelo “feeling” musical.

A entrada para o evento custa R$ 10,00, e também haverá a opção de Pix solidário, por meio de QR Code disponível no local, para quem desejar contribuir com doações. Toda a arrecadação será destinada à causa, reforçando o caráter beneficente da MegaJam.

Mais do que um evento musical, a MegaJam se consolida como uma ação coletiva de apoio social, unindo artistas, público e comunidade em torno da música e da solidariedade.