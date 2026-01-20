Quadra de areia tem atraído muitos usuários na barragem

A quadra de areia existente na Barragem Eduíno Sbardellini é uma das atrações do local, principalmente nos finais de semana, atraindo mais os jovens para os jogos de futevôlei, que é um esporte semelhante ao vôlei, mas jogado com os pés em vez de mãos e também o vôlei de praia. No último domingo, 11 de dezembro, a quadra estava repleta já no anoitecer, o que demonstra a necessidade de recuperar a outra quadra existente ao lado para dar conta da demanda dos esportistas.

Inaugurada em meados do ano de 2023, na gestão do então prefeito Amarildo Duzi Moraes, no local foi realizada a drenagem, pintura da estrutura metálica, colocação de areia fina e instalação dos suportes para colocação de rede. Na época o prefeito publicou em suas redes sociais que as duas quadras de areia seriam reformadas para serem usadas para beach tennis e futevôlei.

Desde então, a quadra que recebeu uma cobertura de rede para impedir que a bola caísse na represa, foi a mais usada. Em contrapartida, uma outra ao lado que não recebeu proteção, o mato tomou conta da quadra de areia e ela é muito pouco usada. Também não houve uma procura maior para jogos de beach tennis, como pode apurar a reportagem do jornal, com os usuários utilizando mais uma das quadras para os jogos de vôlei de praia e futevôlei.

Fotos: Reportagem

Para maiores esclarecimentos aos seus leitores, a Gazeta de Vargem Grande indagou ao departamento de Esportes se a prefeitura não poderia recuperar a quadra que está com a areia tomada pelo mato, destinando-a também para esportes relacionados ao vôlei de areia, cuja procura está sendo bem maior, fazendo com que os usuários tenham de esperar sua vez para poder participar dos jogos.

Em resposta, o diretor de Esportes André Leone afirmou que o departamento identificou a procura das pessoas pelo uso da quadra, e primeiramente notou que poderia aproveitar melhor o espaço fazendo mais uma quadra no mesmo espaço.

Sobre a questão de usar a quadra em cuja areia proliferou o mato, Leone disse que é uma questão a ser avaliada porque o campo é de areia, não de grama e que no local é feita a manutenção periódica para limpeza do mato entre outros. “O projeto é transformar em um campo de grama sintética, que com certeza será uma ótima opção de esporte e teremos grande utilidade, também com iluminação e a elevação da grade lateral para evitar da bola ir para a represa”, afirmou o diretor.