Rodeo Festival e Festa da Jabuticaba serão realizados em Casa Branca em junho

Por
Gazeta
-

Um dos eventos mais esperados do ano em Casa Branca e região já tem data confirmada. O Rodeo Festival e a Festa da Jabuticaba serão realizados de 3 a 6 de junho. A programação completa será divulgada em breve.
Entre as atrações da festa no ano passado, a presença de Raça Negra e Bruno e Barreto.

