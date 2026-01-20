Rodeo Festival e Festa da Jabuticaba serão realizados em Casa Branca em junho

Um dos eventos mais esperados do ano em Casa Branca e região já tem data confirmada. O Rodeo Festival e a Festa da Jabuticaba serão realizados de 3 a 6 de junho. A programação completa será divulgada em breve.
Entre as atrações da festa no ano passado, a presença de Raça Negra e Bruno e Barreto.
Quatro pessoas são presas em flagrante por furto de energia em Santa Cruz das...
Operação conjunta da Neoenergia Elektro e Polícia Civil flagrou estabelecimentos comerciais furtando energia suficiente para abastecer 2,9 mil residências por um mês Padarias, posto de combustíveis e um supermercado foram flagrados furtando energia elétrica durante a Operação Linha Direta, da...
Câmara Municipal vai entregar honrarias em fevereiro

Durante o ano passado, muitas foram as indicações dos treze vereadores municipais para homenagear os vargengrandenses que se destacaram no município. Foram mais de 50 indicações para pessoas receberem várias homenagens, dentre elas, a do “Título de Cidadão Vargengrandense”,...

