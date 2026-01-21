Câmara Municipal vai entregar honrarias em fevereiro

Durante o ano passado, muitas foram as indicações dos treze vereadores municipais para homenagear os vargengrandenses que se destacaram no município. Foram mais de 50 indicações para pessoas receberem várias homenagens, dentre elas, a do “Título de Cidadão Vargengrandense”, que compara o homenageado a uma pessoa nascida no município e que se distingue no cenário social, cultural, econômico, religioso ou qualquer outra atividade que realizou no engrandecimento da comunidade.

Também durante a solenidade que será realizada no dia 6 de fevereiro, às 19 horas, no Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto”, antigo Clube Vargengrandense, vários cidadãos receberão a “Medalha do Fundador José Garcia Leal”, que é conferida ao cidadão ou cidadã vargengrandense ou não, que tenha prestado relevante serviço ao município, ao Estado, ao País ou à Humanidade e o “Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence”, concedida aos cidadãos ou cidadãs vargengrandenses, que tenham contribuído de forma relevante à comunidade, em diferentes campos de atividades.

O evento promovido pelo Poder Legislativo será presidido pelo vereador Maicon do Carmo Canato, e reunirá autoridades, homenageados e a comunidade em geral. Durante a solenidade, serão entregues também o Diploma “Atirador Destaque do Ano”, o Prêmio “Mulher Empreendedora” e a homenagem alusiva ao Dia do Comerciário.

Ao todo, mais de 50 nomes ilustres da cidade serão homenageados, reconhecendo personalidades que se destacam por sua contribuição social, profissional, cultural e econômica para o desenvolvimento de Vargem Grande do Sul.

De acordo com a presidência da Câmara, todos os preparativos para o evento já estão em andamento. As placas comemorativas já foram confeccionadas, e a organização segue trabalhando nos detalhes finais para garantir uma cerimônia à altura dos homenageados.

O presidente da Câmara Municipal, Maicon Canato, destacou a importância do apoio do Poder Executivo para a realização da solenidade e agradeceu ao prefeito Celso Ribeiro, que cedeu o Clube da Terceira Idade para que o evento pudesse acontecer. A Sessão Solene é aberta ao público.