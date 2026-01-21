Quatro pessoas são presas em flagrante por furto de energia em Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú

Operação conjunta da Neoenergia Elektro e Polícia Civil flagrou estabelecimentos comerciais furtando energia suficiente para abastecer 2,9 mil residências por um mês

Padarias, posto de combustíveis e um supermercado foram flagrados furtando energia elétrica durante a Operação Linha Direta, da Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Neoenergia Elektro. Os crimes foram identificados nas cidades de Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú. A energia furtada abasteceria 2,9 mil residências por um mês.

Quatro pessoas foram presas em flagrante e conduzidas às Delegacias de Polícia Civil das cidades de Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú, para os procedimentos de lavratura do Boletim de Ocorrência. A ação foi coordenada pelo delegado Wanderley Fernandes Martins Júnior com o apoio da concessionária responsável pelo serviço de distribuição de energia na região, a Neoenergia.

A partir de análises da Neoenergia Elektro partilhadas com a Polícia Civil, comprovou-se a adulteração do sistema de medição de energia em duas padarias na cidade de Santa Cruz das Palmeiras; e de um supermercado, além de um posto de combustíveis no município de Tambaú.

“A recuperação de energia furtada é uma medida essencial para garantir a segurança da rede e a qualidade do fornecimento para todos os clientes. Além de ser crime, o furto compromete a estabilidade do sistema e coloca em risco a vida das pessoas”, afirmou Ricardo Becker, gerente da Neoenergia Elektro.

Suspeitos se defendem

Em entrevista ao portal G1, o advogado de defesa do dono do supermercado nega envolvimento dele no crime. “Ele adquiriu o mercado há pouco tempo, ele adquiriu o mercado em setembro e ele vem pagando as contas de energias sempre o mesmo valor, sem ter alteração grotesca aí de aumento ou diminuição. Portanto, eles consideram inocente, apesar da de ter sido decretada a prisão em flagrante dele”, disse o advogado João Pedro Bortolotti Zanoti. Ele informou ainda que vai entrar com habeas corpus caso a prisão seja mantida em audiência de custódia.

Em Santa Cruz das Palmeiras, os donos de duas padarias foram presos em flagrante. Eles pagaram fiança e vão responder ao processo em liberdade. “A gente optou por ambos permanecerem em silêncio e vamos aguardar a conclusão do inquérito policial, a vinda do laudo pericial da empresa para a gente poder se manifestar”, disse o advogado Otávio Azevedo ao portal de notícias.

Crime

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal e a pena para o responsável pela irregularidade (fraude, furto ou adulteração de medidor) pode chegar a oito anos de reclusão. A população pode denunciar ligações clandestinas de energia elétrica, de forma anônima e segura.