Sebrae abre inscrições para olimpíada de empreendedorismo jovem

Estudantes do ensino fundamental, médio e técnico da região de São João da Boa Vista têm até o dia 28 de maio para se inscrever na 4ª edição do Desafio Liga Jovem, olimpíada nacional de empreendedorismo promovida pelo Sebrae. A iniciativa convida jovens a desenvolverem projetos inovadores com uso de tecnologia para solucionar desafios reais em suas escolas ou comunidades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site desafioligajovem.com.br.

Podem participar equipes formadas por dois a cinco estudantes, sempre com o acompanhamento de um professor orientador. A competição é dividida em três categorias: ensino fundamental — restrita ao 8º e 9º anos —, ensino médio e educação profissional e tecnológica. As soluções desenvolvidas podem tomar diferentes formatos, como aplicativos, jogos, plataformas digitais ou outras propostas inovadoras.

Ao longo do desafio, os participantes têm acesso a uma trilha de desenvolvimento composta por videoaulas, encontros ao vivo e mentorias especializadas, que acompanham os estudantes desde a concepção da ideia até a construção de um protótipo funcional. Na fase inicial, cada equipe deve apresentar uma descrição do projeto e um vídeo de até cinco minutos explicando a proposta. Os selecionados avançam para apresentações online diante de uma banca avaliadora e, os melhores, seguem para etapas posteriores.

Os semifinalistas participam da chamada Missão Nacional, experiência imersiva com apresentações presenciais e visitas a centros de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Para o analista de projetos do Sebrae-SP, Rafael Trefilho, o desafio vai além da competição. Segundo ele, a iniciativa desenvolve competências como pensamento crítico, criatividade, trabalho em equipe e capacidade de inovar, estimulando os jovens a transformar ideias em soluções concretas com impacto real na escola, na comunidade e em suas próprias vidas.

Premiação

As premiações contemplam estudantes, professores orientadores e instituições de ensino. Entre os prêmios estão notebooks, smartphones, bolsas de estudo e viagens nacionais e internacionais, além de reconhecimento em âmbito nacional. As escolas participantes concorrem a mais de R$ 30 mil em premiações. A iniciativa vem crescendo a cada edição: em 2025, foram registrados 62.276 estudantes inscritos — alta de cerca de 15% em relação aos 54.016 participantes de 2024 — e mais de 5 mil projetos submetidos, um aumento próximo de 60% em relação ao ano anterior.