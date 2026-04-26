Equipe feminina de handebol disputou festival em Paulínia

No domingo, a equipe infantil feminina de Handebol do Departamento de Esportes e Lazer esteve em Paulínia para a disputa do primeiro Festival da Liga de Handebol do Interior. Nesse primeiro festival, o grupo C, no qual Vargem Grande do Sul está, enfrentou o grupo A em confrontos ao longo do dia. As meninas vargengrandenses conseguiram um ótimo desempenho, saindo da etapa com quatro vitórias e apenas uma derrota.

Logo na primeira partida, uma boa vitória contra Campo Limpo Paulista pelo placar de 15 a 3, com a atleta Kemilly sendo o destaque da partida, no segundo jogo uma grande vitória contra Salto pelo placar de 13 a 5 com a atleta Laryssa sendo o destaque. Após o intervalo do almoço, as meninas foram derrotadas por Jundiaí pelo placar de 8 a 4 em um jogo bem tenso e equilibrado.

Na sequência, o treinador Juliano observou que as meninas não fizeram um bom jogo, mas venceram Americana pelo placar de 9 a 5, com destaque novamente para a atleta Kemilly. Para encerrar o festival, as meninas venceram Itatiba pelo placar de 12 a 2 com a atleta Fernanda sendo o destaque.

Mesmo com os resultados muito positivos, a equipe vargengrandense está em terceiro lugar no seu grupo. Em primeiro vem o tradicional Colégio Rio Branco, de Campinas, que surpreendeu com uma campanha de cinco vitórias e um handebol muito consistente, segundo destacou Juliano. Empatados em segundo, estão o Guarani de Campinas, Vargem Grande do Sul e Itapira, separados apenas pelo saldo de gols com quatro vitórias e apenas uma derrota. Em último, sem vitórias está o Águias de Campinas.

As meninas do infantil voltam à quadra para a disputa do segundo festival no dia 14 de junho, quando enfrentam o grupo D.