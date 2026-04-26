Guarani bate o Vasco e vence a Copa dos Campeões 2026

Em um jogo bastante duro, o time Guarani Curitiba, de Poços de Caldas, venceu o tradicional Vasco Futebol Clube, de São José do Rio Pardo, na final da 12ª Copa dos Campeões Regionais 2026. Neste ano, o torneio homenageou Dorival Benedito Júnior, o Juninho Charelli, que durante muito tempo, organizou o evento. A decisão foi disputada no domingo, dia 18, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

Um dos maiores e mais prestigiados torneios de amador da região a Copa dos Campeões regionais é organizada por Marquinhos Moraes, da A. A. Vargeana F. C, que está à frente da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da Prefeitura e do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

Antes da partida final, a família de Juninho Charelli foi homenageada pelos organizadores. Estavam representando a família Isabel Charelli Benedito, Jéssica Aline Benedito More e Talita Cristina Benedito Ramos, que receberam da vereadora Giovana Carvalho e do vereador Serginho da Farmácia, uma placa. Houve ainda no domingo, partidas preliminares entre os times infantis da Vargeana, em parceria com a prefeitura, contra equipes de São Sebastião da Grama.

Decisão

O Estádio da Vargeana estava lotado, com torcidas fazendo muito barulho e empurrando as equipes. Em campo, o jogo foi bastante disputado, e o placar permaneceu no 0 a 0 até o começo do segundo tempo, com o Vasco pressionando muito. O time de São José do Rio Pardo chegou a abrir o placar no início da segunda etapa, mas o gol foi invalidado pela arbitragem, o que gerou queixas do Vasco.

Minutos depois, em uma jogada rápida de contra ataque após uma cobrança de falta para a equipe do Vasco, a bola sobrou livre para Kaique, do Guarani, que cara a cara com o goleiro, teve muita frieza para tocar rasteiro e marcar o gol do título para a equipe mineira, que disputava pela primeira vez essa tradicional competição do futebol amador da região.

Guarani

Treinador do Guarani, Pisca falou ao canal VGS Show da Várzea sobre a trajetória da equipe no torneio. “Não foi fácil. Eliminar uma Vargeana dentro de casa não foi fácil. Assim como enfrentar o forte time do Vasco na final, que tem um jogo muito acertado. Mas o Guarani é isso, é muita raça. Foi assim que ganhamos muitos títulos e mostra o quanto também somos grandes na região.

Felipe Tchelé foi considerado o melhor jogador do torneio. Decisivo na competição, deu diversas assistências, marcou gols importantes e chamou a responsabilidade em momentos difíceis. Em entrevista ao canal Várzea Show, do YouTube, ele falou sobre a conquista. “Nem em nossos maiores sonhos a gente imaginou que ia chegar e ser campeão. Mas o campeonato foi acontecendo, fomos ganhando os jogos, ganhamos da Ponte Preta, que é um time muito bom, ganhamos do Sete de Setembro, de Caconde, que é uma equipe excelente, com um bom investimento em jogadores. Então a gente eliminou a Vargeana, que para mim era o melhor elenco do campeonato, e aí a gente foi sentindo que dava para chegar. Estou muito feliz, já fui campeão duas vezes com a Vargeana aqui, mas ganhar com o time da minha cidade, com meus amigos, é diferente”, falou.

Ele agradeceu à família e amigos que acompanham sua carreira e falou sobre a parceria dos jogadores. “Ganhei também o título de melhor jogador do torneio, mas sem dúvida essa conquista foi um esforço coletivo. Foram sete jogos e a gente não ganha nada sozinho”, finalizou.

Vasco

Em entrevista à Rádio Difusora, de São José do Rio Pardo, Alexandre Tosini, presidente do Vasco, fez duras críticas após a decisão. “Queria externar, meu repúdio à organização do campeonato, fomos prejudicados na final do ano passado, e hoje, novamente o Vasco fez um gol legítimo, mas foi anulado pela arbitragem, que era de Poços de Caldas, aí o time de Poços fez o gol, e ganhou o jogo”, lamentou.

Destaques do Campeonato

Além das medalhas entregues aos campeões e aos vice-campeões, o torneio também premiou destaques individuais. O jogador Carlos Eduardo, da Ponte Preta, time de São José, ganhou o troféu de artilheiro da Copa dos Campeões, marcando 7 gols no torneio.

Dida goleiro do Vasco, foi eleito o melhor goleiro, sofrendo apenas 4 gols durante o campeonato, empatado com o xará Dida, goleiro da Vargeana. O troféu de melhor torcida foi para o Máfia Leste. Felipe Tchele, do Guarani, ganhou o prêmio de craque do campeonato e Tiago Marine Ribeiro, do Cohab Futebol Clube, de Vargem Grande do Sul, foi considerado o jogador revelação da Copa dos Campeões 2026.

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