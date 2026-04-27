Senac promove Semana de Leitura com agenda gratuita

O Senac São João da Boa Vista realiza entre os dias 27 e 30 de abril a 11ª Semana Senac de Leitura, com programação gratuita e aberta ao público, das 8h às 21h. O evento acontece simultaneamente em diversas unidades do Senac São Paulo e traz neste ano o tema Raízes e Saberes: a cultura brasileira em palavras, propondo valorizar a palavra em suas múltiplas linguagens, como oral, escrita, musical e audiovisual, como eixo central da identidade cultural brasileira. As inscrições para cada atividade são feitas pelo site eventos.sp.senac.br.

De acordo com os organizadores, a iniciativa busca estimular a formação de comunidades leitoras e o pensamento crítico, transformando bibliotecas em espaços de convivência e mediação cultural. O contexto é preocupante: dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2024) apontam queda no percentual de leitores no país, de 52% em 2019 para 47% em 2024. Entre os principais desafios estão a falta de tempo e o uso intensivo de redes sociais, que impactam diretamente o hábito da leitura.

Atividades

A programação em São João da Boa Vista começa na noite da segunda-feira, dia 27, às 19h, com a oficina “Brasil em Artesanato – colares e pulseiras”, que convida os participantes a criarem peças inspiradas na estética praiana, aliando criatividade e noções de empreendedorismo. As inscrições para essa atividade podem ser feitas pelo link eventos.sp.senac.br/atividade/brasil-em-artesanato-oficina-de-colares-e-pulseiras.

No dia 28, às 15h, o encontro “Vozes da Quebrada: rimas em freestyle” propõe reflexões sobre dialetos e gírias periféricas, além de incentivar a criação de rimas e a expressão individual. Na mesma data, às 19h30, a palestra “Tudo o que você sempre quis saber sobre Funk… mas tinha medo de perguntar” aborda o gênero como uma das mais potentes manifestações culturais brasileiras, discutindo suas dimensões sociais, políticas e identitárias. As inscrições para os dois eventos do dia 28 estão disponíveis em eventos.sp.senac.br.

A programação do dia 29 começa às 10h com a oficina “Afeto em Palavras: bordado”, que convida o público a explorar a sensibilidade por meio da criação de peças que expressam sentimentos, símbolos e narrativas pessoais. À noite, às 19h30, a atividade “Na Roda do Saber: capoeira, corpo e tradição” apresenta a capoeira como um saber em movimento, integrando corpo, música e oralidade na preservação da cultura brasileira. Ambas as atividades têm inscrições disponíveis pelo site do evento.

A semana se encerra no dia 30, às 19h30, com o bate-papo “Da periferia para o papel: quando escrever é (r)existir”, com o autor Lucas Afonso. O encontro aborda escrita contemporânea, juventude e identidade, destacando a literatura como ferramenta de expressão e transformação. As inscrições estão disponíveis em eventos.sp.senac.br/atividade/lucas-afonso-da-periferia-para-o-papel-quando-escrever-e-rexistir.

Durante toda a semana, o público poderá participar também da tradicional Feira de Troca de Livros. Os exemplares devem estar em bom estado de conservação e podem incluir literatura nacional, estrangeira, infantil e infantojuvenil. Não são aceitos materiais didáticos, livros de cunho político-partidário ou religioso, dicionários, enciclopédias, teses e dissertações. O Senac São João da Boa Vista está localizado na Rua São João, número 204, no Centro. Mais informações pelo site sp.senac.br/senac-sao-joao-da-boa-vista.