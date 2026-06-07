PM flagra fuga, apreende moto e encontra drogas

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de direção perigosa e porte de drogas no Centro de Vargem Grande do Sul, na manhã de domingo, dia 31 de maio. Durante patrulhamento pela Avenida Antônio Bolonha, os policiais avistaram uma motocicleta sem placa de identificação. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e fugiu, colidindo contra um veículo estacionado antes de abandonar a moto e prosseguir a fuga a pé.

Após diligências, o indivíduo foi identificado e localizado. Ele informou que fugiu para evitar a apreensão da motocicleta e autorizou a vistoria em sua residência, onde os policiais encontraram uma porção de maconha, uma balança de precisão, plástico filme para acondicionamento de entorpecentes, uma estufa artesanal para cultivo de cannabis, uma planta ressecada e um aparelho celular. A motocicleta foi apreendida administrativamente e os objetos recolhidos para as providências da polícia judiciária. Após atendimento médico, o autor foi liberado ao término da ocorrência.