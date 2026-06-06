Quatro suspeitos de assalto são presos após perseguição na região

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de quatro suspeitos envolvidos em um assalto a residência ocorrido na madrugada de quinta-feira, 4 de junho, em São Sebastião da Grama. Segundo as informações apuradas, os criminosos invadiram a propriedade e renderam funcionários que chegavam para trabalhar, entre eles um jardineiro e funcionárias da cozinha, além do próprio proprietário. A ação só foi interrompida quando uma funcionária percebeu movimentação incomum e acionou a polícia.

Os assaltantes fugiram pelos fundos do imóvel levando aproximadamente R$ 9.913,00 em dinheiro, 715 euros, quatro aparelhos iPhone, três armas de fogo, um relógio Versace, um Apple Watch, três pulseiras de ouro e uma corrente de ouro. As diligências apontaram que os suspeitos utilizavam um veículo Mitsubishi ASX branco. Durante a tarde, um policial identificou um automóvel com as mesmas características trafegando pela rodovia entre São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul, e equipes iniciaram o acompanhamento.

Durante a tentativa de fuga, os ocupantes arremessaram duas armas de fogo pela janela do veículo. Na ação policial, um dos suspeitos foi baleado, sendo atingido no ombro e no braço. Eles foram detidos entre o bairro Pedregulho e o pedágio que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista.

Os quatro foram conduzidos à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista. As investigações identificaram ainda um grupo de mensagens utilizado pelos suspeitos, no qual teriam sido compartilhadas fotografias da residência visada, imagens de armas e registros dos integrantes usando balaclavas.