PM identifica autor de furto em praça no Centro de Casa Branca

Na noite de segunda-feira, 1º de junho, a Polícia Militar identificou e abordou o autor de um furto ocorrido na região central de Casa Branca. Com base nas características do suspeito, os policiais o localizaram na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade. Durante a abordagem, ele admitiu ter furtado dois desodorantes de um estabelecimento comercial e informou que os produtos já haviam sido vendidos.
O autor foi encaminhado para atendimento médico e exame de corpo de delito, sendo posteriormente apresentado na delegacia. A autoridade policial registrou a ocorrência, mas optou por não ratificar a prisão, e o indivíduo foi liberado ao término dos procedimentos.