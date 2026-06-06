Acidente na estrada da Grama deixa duas vítimas fatais

Os dois veículos se incendiaram após a colisão frontal na noite desta sexta-feira, 5 de junho, por volta das 21h, na Rodovia Lourival Lindório de Faria (SP-344), na saída de São Sebastião da Grama, sentido Divinolândia.

O grave acidente terminou de forma trágica e mobilizou diversas equipes de emergência.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, com a violência do impacto, houve uma explosão seguida de incêndio, e os automóveis foram rapidamente tomados pelas chamas.

As vítimas foram identificadas como Richard Marques Corrêa, de 47 anos, condutor de um Ford Ka, e Valdir Cândido Silva, de 52 anos, que dirigia uma Volkswagen Saveiro, seriam moradores de São Sebastião da Grama.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, DER, perícia técnica, Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul e serviço funerário foram acionadas e trabalharam no atendimento da ocorrência, no controle das chamas e nos procedimentos periciais.

É mais um acidente que provoca grande comoção em Grama e nas cidades vizinhas, dado a gravidade e o impacto ocorrido com os veículos e suas vítimas.

Os fatos que levaram à colisão serão investigados pelas autoridades competentes.

Fotos: De Olho São José do Rio Pardo – Reserva/Redes Sociais

Identificadas as vítimas do acidente

As vítimas foram identificadas como Richard Marques Corrêa, de 47 anos, condutor de um Ford Ka, e Valdir Cândido Silva, de 52 anos, que dirigia uma Volkswagen Saveiro, seriam moradores de São Sebastião da Grama.