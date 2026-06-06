Domingo tem semifinais do Veteranos 2026

Definidos os semifinalistas do Campeonato Veteranos 2026, torneio organizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul. Califórnia FC, de Águas da Prata; Cruzeirinho FC, de São João da Boa Vista, Sambaí, de Vargem Grande do Sul e o Cacondense FC, de Caconde, decidem neste domingo, dia 7 de junho, quem vai disputar o troféu de campeão este ano.

As duas partidas decisivas serão disputadas no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O primeiro jogo, previsto para começar às 8h, será o confronto entre o Califórnia e o Cruzeirinho. Na sequência, em partida marcada para as 10h, o Sambai, que venceu o Veteranos em 2025, vai disputar a vaga na final com o Cacondense.

Jogos de 31 de maio

O Califórnia carimbou sua vaga no último domingo, dia 31 de maio, quando enfrentou o Liverpool FC, de Vargem. O time de Águas da Prata não tomou conhecimento da equipe vargengrandense, impondo uma goleada de 9 a 0, na partida disputada na Vargeana. No mesmo estádio, foi disputado o clássico local, entre o Sambai e o Cohab FC. Confirmando sua vaga na semifinal, o Sambai goleou a equipe do Cohab por 5 a 0.

No estádio do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, o Cacondense venceu o Máster Prata por 2 a 0. Na sequência, o Ajax FC, de Vargem, venceu o Veterano Boca Júniors por 1 a 0.