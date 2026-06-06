Taekwondo de Vargem classifica 12 atletas para o Brasileiro

O taekwondo de Vargem Grande do Sul viveu um dia de grande orgulho no Grand Slam Paulista, realizado no Colégio Salesiano, em São Paulo. A competição, decisiva para a formação da seleção paulista da modalidade em 2026, reuniu mais de 500 atletas credenciados por campanhas de destaque ao longo das etapas do Campeonato Paulista, o que elevou consideravelmente o nível técnico dos confrontos. Nesse cenário de altíssima exigência, a equipe vargengrandense mostrou garra, foco e maturidade competitiva: dos 14 atletas que participaram, 12 conquistaram classificação para os Campeonatos Brasileiros.

As vagas nacionais foram garantidas pelos atletas que subiram ao pódio com medalhas de ouro e prata. Na disputa de luta, os ouros ficaram com Manuela Xavier, Neitan Milan, Elisa de Lima e Emmanuel Fabiano Longo. As pratas foram conquistadas por Daniele Milan, Nicolas Milan, João Vitor Baia, Tais Casimiro e Kauan Brochado. Vinícius Paganini completou o quadro de medalhas com o bronze. Além dos medalhistas, Eduardo Idesti também representou a equipe com coragem e dedicação, demonstrando o espírito que marca o taekwondo vargengrandense. Os classificados se preparam agora para o Campeonato Brasileiro de Luta, marcado para Brasília, entre os dias 12 e 16 de agosto.

O resultado reforça a versatilidade da equipe, que se destacou tanto nas disputas de combate quanto na precisão técnica e na excelência de execução exigidas no poomsae. Nessa modalidade, três atletas garantiram classificação para o Campeonato Brasileiro, que será realizado em São Paulo no mês de outubro: Aline e Jefferson, ambos com medalha de ouro, e Isabela, com prata.

A campanha também é reflexo direto da atuação da comissão técnica, formada pelo mestre Carlos Xavier, pelo professor Ricardo Ramos e pela professora Tais Casimiro. Mais do que orientar os atletas durante as competições, os técnicos exercem papel fundamental na formação esportiva, emocional e humana de cada competidor, acompanhando a evolução diária, ajustando aspectos técnicos e construindo a confiança necessária para enfrentar grandes desafios, destacou o mestre Carlos. “Ao lado da comissão técnica, pais e familiares também são parte essencial dessa conquista, apoiando as viagens, incentivando nos momentos difíceis e vibrando a cada resultado”, comentou.

“Para crianças e jovens, o esporte representa aprendizado para a vida. Ensina a conviver com regras, respeitar adversários, lidar com vitórias e derrotas e entender que grandes conquistas nascem do esforço diário. Por isso, o crescimento do taekwondo em Vargem Grande do Sul merece ser celebrado não apenas pelos resultados, mas também pelo impacto positivo que gera na formação de cidadãos”, explicou mestre Carlos.

Fotos: Arquivo Pessoal

Preparação

Com a classificação garantida, a preparação para os Brasileiros já entra em uma nova fase, com foco nos aspectos técnicos, físicos e emocionais. Fora dos tatames, porém, surge um desafio igualmente importante: o financeiro. Os custos com passagens aéreas, hospedagem, alimentação, material de proteção individual e inscrições podem chegar a cerca de R$ 3 mil por atleta, o que torna necessária a mobilização da comunidade para apoiar os competidores. A equipe também registrou agradecimento especial ao Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura municipal, na pessoa do diretor André Leone, pelo incentivo à modalidade.