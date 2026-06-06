Jabuticaba Rodeo Festival atraiu milhares de pessoas

Termina neste sábado, dia 6, o “Jabuticaba Rodeo Festival” que teve início na quarta-feira, dia 3 de junho, atraindo milhares de pessoas não só de Casa Branca, como também da região, demonstrando o vigor que o evento vem demonstrando a cada ano.

Com entrada franca, a tradicional festa de Casa Branca, trouxe importantes atrações, como o cantor Leonardo que abriu o evento e teve a dupla Renato e Giovanelli finalizando à noite. Os shows prosseguiram com nomes consagrados como de Alexandre Pires, na quinta, quando houve a apresentação também de Matheus Jorente. Já na sexta-feira, 5 de junho, o público acompanhou os shows de Valéria Barros e Panda. Encerrando a programação, neste sábado, dia 6 de junho, se apresentam Turma do Pagode e DJ Denis.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Casa Branca e vem se consolidando como um dos principais eventos culturais da região, reunindo tradição, música e lazer.

Fotos: Reprodução Internet/reportagem