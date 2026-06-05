Meninas do handebol disputaram jogo duro em Indaiatuba

As meninas do handebol do Departamento de Esportes e Lazer, na categoria cadete, estiveram em Indaiatuba, no domingo, 31 de maio, para enfrentar o time da casa. A equipe vargengrandense entrou desfalcada de duas de suas titulares para a partida, enquanto as donas da casa vinham invictas na competição.

Apesar de todas as dificuldades, as meninas de Vargem fizeram um grande primeiro tempo, jogando em igualdade com as adversárias, indo para o intervalo com a desvantagem de um gol, conforme destacou o professor Juliano Garcia, responsável pela equipe.

No segundo tempo, as meninas igualaram o placar logo no início, porém uma mudança de formação dos adversários pressionou muito as meninas que já estavam bem desgastadas. Perto da metade do segundo tempo, quando a equipe de Vargem estava buscando novamente o placar, uma das atletas bateu a cabeça no chão, tendo que ser substituída imediatamente.

Com a preocupação com a colega somado ao desgaste ainda maior, a equipe não conseguiu alcançar as adversárias finalizando o placar em 26 a 20 para Indaiatuba.

O destaque da equipe vargengrandense foi a pivô Laryssa, que conseguiu um grande desempenho contra as adversárias, anotando 11 gols. A goleira Brenda, que com dois treinos na semana, conseguiu substituir muito bem a goleira titular Eyshilla, que não poderá jogar por no mínimo 45 dias.

Os próximos desafios da equipe no mês de junho serão fundamentais para a classificação para a série prata. A equipe enfrenta Itapira e Bragança Paulista, podendo encaminhar a classificação caso consiga as duas vitórias.