Painel: Promoção Social em São Paulo

Honrarias

A Câmara Municipal entregará no dia 6 de fevereiro dezenas de honrarias aprovadas pelo Legislativo em 2025. Na sessão solene serão homenageados 19 pessoas com os títulos de Cidadão Vargengrandense, outros 15 moradores com a Medalha do Fundador José Garcia Leal e 13 munícipes receberão o Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence. Também serão entregues as homenagens referentes ao Dia do Comerciário e ao Dia do Empreendedorismo Feminino.

Já tem mais no forno

A Câmara deverá apreciar logo neste início do ano legislativo outros tantos projetos que já estão tramitando com a indicação das pessoas que serão homenageadas em 2026. São quase 20 nomes já apontados pelos vereadores.

Convite especial

A ex-diretora de Cultura e Turismo, Márcia Iared, em vídeos publicados em redes sociais, fez um convite especial a Vargem e região, chamando o público a comparecer à praça da Igreja Matriz de Sant’Ana para prestigiar a 18ª Festa do Milho e a 14ª edição do Festival de Música Sertaneja. Márcia lembrou da tradição das pamonhadas em família, dos tachos cheios, do bolo de milho e do curau que fez parte de sua vida e também da de muitas famílias vargengrandenses. Ela lembrou também da importância da festa para as entidades assistenciais de Vargem e ressaltou ainda o Festival de Música Sertaneja, que reúne músicos da cidade e região. Márcia finalizou o vídeo em grande estilo, saboreando uma bela pamonha.

Carnaval 2026

A festa de Carnaval acontecerá em todo país no segundo final de semana de fevereiro. Cidades da região já estão com os preparativos bem adiantados para a tradicional Festa de Momo. Mas, em Vargem Grande do Sul, ao que tudo indica, a prefeitura não irá oferecer festejos públicos de Carnaval. A Gazeta de Vargem Grande enviou perguntas ao Executivo sobre a realização da folia na cidade, mas ainda não recebeu resposta. Com a tradicional Festa do Milho acontecendo no primeiro final de semana de fevereiro, a cidade não ficará sem um evento de grande porte neste mês.

Promoção Social em São Paulo

Na última quarta-feira, 21, a primeira-dama de Vargem Grande do Sul, Micaela Garcia Ribeiro e a Presidente do Fundo de Solidariedade, Eva Rodrigues, estiveram no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, na Capital. Elas foram à sede do Fundo Social de São Paulo, levando para a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, as demandas do município em busca de recursos e projetos para o município.