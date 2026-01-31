Detido por tentativa de homicídio no Centro foi liberado

Na manhã da segunda-feira, dia 26, por volta das 9h12, a Polícia Militar, por meio de equipe da 4ª Companhia, atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio no Centro de Vargem Grande do Sul

A equipe foi acionada via Centro de Operações para atendimento de uma agressão.

Ao chegarem no endereço informado, os policias encontraram o autor, que foi abordado e submetido à busca pessoal, não sendo localizado nenhum objeto ilícito. No entanto, populares entregaram aos policiais um canivete e indicaram uma pedra, que teriam sido utilizados durante a agressão.

A vítima apresentava ferimento na região da cabeça, com sangramento, sendo socorrida pela própria equipe policial e encaminhada ao Hospital de Caridade, onde recebeu atendimento médico. Em relato, a vítima informou que havia uma desavença anterior motivada por débito de aluguel, ocasião em que foi agredida inicialmente com um canivete e, em seguida, com uma pedra.

O homem foi detido em flagrante e conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA). Posteriormente, foi apresentado à Delegacia de Polícia. No dia seguinte, foi liberado e deverá responder o processo em liberdade.