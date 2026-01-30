Adolescente é pego por tráfico no Jd. Sto. Expedito

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante na tarde da terça-feira, 28 de janeiro, no bairro Jardim Santo Expedito, em Vargem Grande do Sul, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada após trabalho conjunto das polícias Civil e Militar, a partir de uma denúncia que indicava que o jovem estaria escondendo entorpecentes no telhado de um imóvel desocupado.

De acordo com informações repassadas à Gazeta de Vargem Grande pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, os investigadores receberam a denúncia no dia anterior e passaram a apurar os fatos. Durante as diligências, foi identificado o adolescente, bem como o local utilizado para esconder as drogas, uma residência de propriedade de sua mãe, que se encontrava desocupada e à venda.

Na ação desta terça-feira, durante uma ação do delegado, acompanhado do investigador Daniel, do agente Tiago e com apoio dos policiais militares cabo Salomão e cabo Márcio, o adolescente foi localizado e acabou confessando que armazenava os entorpecentes no imóvel. Na presença da irmã do jovem, os policiais realizaram buscas no local e encontraram grande quantidade de drogas e materiais utilizados para o tráfico.

Foram apreendidas 33 porções de maconha (que somaram 75,1 gramas), dois tijolos de maconha pesando aproximadamente 990 gramas, três porções grandes de cocaína (329,3 gramas), além de duas balanças de precisão e diversas embalagens plásticas utilizadas para o acondicionamento dos entorpecentes.

Ainda segundo o delegado, o adolescente já possuía passagens anteriores por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Diante dos fatos, foi determinada sua apreensão em flagrante. Após os procedimentos de praxe, o jovem foi encaminhado à Fundação Casa Andorinhas, na cidade de Campinas, onde permanecerá à disposição da Justiça.