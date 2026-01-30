Procurado pela Justiça é capturado em Grama

A Polícia Militar, por meio de equipe da 1ª Companhia, realizou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça no bairro Jardim das Flores, em São Sebastião da Grama, na tarde da segunda-feira, dia 26.

A ação ocorreu após a equipe policial tomar conhecimento da existência de mandado de prisão em aberto, conseguindo localizar o procurado no endereço indicado. A diligência contou com o apoio de um investigador da Polícia Civil do município.

O homem detido foi informado sobre o mandado judicial e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião da Grama, onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.