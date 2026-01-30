PM atende ocorrência de lesão corporal em Casa Branca

Na manhã de 26 de janeiro, por volta das 9h20, a Polícia Militar, por meio de equipe da 2ª Companhia, foi acionada para atendimento de uma ocorrência de lesão corporal em uma propriedade rural localizada às margens da Rodovia SP-340, região da Fazenda Cutrale, em Casa Branca.

No local, os policiais foram informados de que, após um desentendimento entre duas funcionárias, uma delas teria desferido dois golpes com uma faca contra a outra. Durante a averiguação, foi constatado que a vítima apresentava ferimentos superficiais, sem risco imediato à vida.

A arma branca utilizada na agressão foi apreendida, e as partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia de Casa Branca, onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis, sendo ambas liberadas após os procedimentos legais.