Tratores avaliados em R$ 550 mil foram recuperados

Na tarde da quarta-feira, dia 28, agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Casa Branca, sob o comando do delegado Wanderley Fernandes Martins Jr., recuperaram dois tratores zero quilômetro que haviam sido furtados de uma loja localizada no município.

As máquinas, avaliadas em aproximadamente R$ 550 mil, pertenciam à Concessionária Mocafor e foram localizadas no município de Ituverava, após diligências realizadas pela equipe da Polícia Civil.

Um suspeito de participação no crime, morador de Patrocínio Paulista, já foi identificado. As investigações prosseguem com o objetivo de apurar a participação de outros envolvidos e esclarecer todas as circunstâncias do furto.

Os tratores recuperados deverão ser restituídos ao proprietário, enquanto os trabalhos investigativos seguem em andamento para a conclusão do inquérito policial.