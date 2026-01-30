Cooperbatata inaugura novo silo e reforça infraestrutura para os cooperados

A Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (Cooperbatata) dá mais um passo importante em sua trajetória de crescimento e fortalecimento da infraestrutura a serviço dos cooperados. Neste sábado, dia 31 de janeiro, a cooperativa realizará a inauguração do novo Silo Cooperbatata, localizado no município de Casa Branca.

Segundo o informado pela cooperativa, a nova estrutura foi planejada para ampliar a capacidade de recebimento e armazenagem de grãos, oferecendo ainda mais segurança, eficiência operacional e agilidade logística aos cooperados. O investimento busca reforçar o compromisso da Cooperbatata com o desenvolvimento sustentável da produção agrícola e com a valorização do trabalho de seus associados.

A programação do evento terá início às 9h, com uma missa em ação de graças, seguida pela celebração oficial e o tradicional corte da fita, marcando simbolicamente o início das operações do novo silo.

Segundo a cooperativa, a obra representa um avanço estratégico, acompanhando o crescimento da produção regional e a necessidade de estruturas modernas que garantam qualidade, conservação e melhor gestão dos grãos.

A Cooperbatata reforça que a presença dos cooperados é fundamental neste momento em que celebra não apenas uma nova estrutura física, mas também o fortalecimento do cooperativismo, da união e do desenvolvimento do agronegócio regional.