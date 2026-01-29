Gente e Fatos

No sábado, 17 de janeiro, o casal Sônia e Luiz Antônio Fiorini comemorou 50 anos de união matrimonial. Após a missa em ação de graças, o casal reuniu a família para comemorar a data junto às filhas Maria Catarina e Carolina, os genros Fernando Henrique e Cílde, e os netos Luís Fernando, Jair, Alissa e Luísa
Joana e Maranata
O prefeito de Itobi Joaquim Cândido Filho, o Maranata e sua esposa Joana, comemoraram na terça-feira, dia 20, 47 anos de união matrimonial, junto aos filhos Ageu, Ezequiel e Marcos Alexandre, seus netos, bisnetos e demais familiares
Cláudia Monteiro
A psicóloga Cláudia Bertoli Monteiro, comemora seu aniversário na sexta-feira, dia 30, quando recebe os cumprimentos de sua família, em especial do marido dr. Paulo, dos filhos Mariana e Vinícius e da neta Manuela
Ciro Manzoni
O engenheiro agrônomo Ciro Staino Manzoni comemora seu aniversário, na quarta-feira, dia 28, ao lado dos familiares e em especial da esposa Priscila
Zé Novo comemora 84 anos
Neste sábado, dia 24, quem sopra as velinhas e celebra a marca de 84 anos é o querido José Carlos Aliende, mais conhecido como Zé Novo. A data será comemorada com muita alegria por seus familiares. As homenagens e todo carinho ficam por conta dos filhos Marcelo, Adriane, Patrícia e Alexander; da nora Solange e do genro Luiz Carlos. O vovô Zé Novo recebe também os parabéns repletos de amor dos netos Elisa, Vinícius, Mariane, Mariana, Luís Vitor, José Carlos, João Gabriel e Olívia, e também do bisneto Jorge
Canarinho
O professor e diretor de Tecnologia da Prefeitura Municipal, Carlos Eduardo Scacabarozi, brinda mais um aniversário na sexta-feira, dia 30, ao lado da esposa Patrícia e dos filhos Guilherme e Giovana
Elaine da Silva e José Ricardo
O casal José Ricardo dos Reis e Elaine Aparecida da Silva dos Reis comemorou 27 anos de união matrimonial, na quinta-feira, dia 22, ladeados pelo carinho das filhas, familiares e amigos
Dirce Mendonça Osório
A família de Dirce Mendonça Osório, comemorou nesta sexta-feira, dia 23, a chegada de seus 88 anos. Dona Dirce recebeu todo carinho do marido José, das filhas Lúcia, Vera e Paula, dos genros Ailton, Tarciso e Rodrigo, dos netos Thiago, Tassiane, Natália, Talita e Jairo Augusto, da bisneta Mirela e demais familiares
Elaine Santos
A comerciante Elaine Santos comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 26, recebendo os parabéns do marido Márcio, dos familiares e de seus amigos
