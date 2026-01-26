Classificados

Últimos artigos
Dívidas, depressão e famílias em ruínas: relatos mostram danos do Jogo do Tigrinho em...
O que começou com um Pix de R$ 10,00 ou R$ 20,00 e a promessa de dinheiro fácil levou a dívidas impagáveis, isolamento, depressão e até tentativas de suicídio. Relatos colhidos pela Gazeta de Vargem Grande junto a moradores...
Em menos de um ano, uma vida destruída
Cíntia, 31 anos, nome fictício, contou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande como o vício no Jogo do Tigrinho, em menos de um ano, consumiu suas finanças, sua saúde física e mental e a levou a um estado...