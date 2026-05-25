Vargem sedia audiência da Alesp e recebe recursos

Os deputados estaduais da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) estiveram na manhã do dia 15, sexta-feira, em Vargem Grande do Sul, no antigo Clube Vargengrandense. Na audiência, os parlamentares ouviram de prefeitos, vereadores, representantes de entidades e moradores das cidades da Média Mogiana as principais demandas da região. “A oportunidade que temos hoje é única: participar de uma audiência tão importante como essa para discutir o orçamento do próximo ano”, comentou o presidente da Câmara Municipal, Maicon Canato (Republicanos).

Primeiro a usar a tribuna, o vereador Vagner Loiola, o Bilu (Solidariedade) pediu recursos para infraestrutura, como drenagem e iluminação dos arredores de uma nova represa da cidade, onde há um projeto para criação de um parque linear. Os pedidos foram reiterados pelo prefeito Celso Luís Ribeiro (Republicanos). “Nosso rio é pequeno, mas tem uma água maravilhosa, mas precisamos fazer o armazenamento dessa água, por isso precisamos concluir esse parque linear que servirá de área de preservação ambiental e de lazer”, comentou.

Importância do encontro

Em entrevista à Gazeta Maicon falou sobre a importância de Vargem ter sediado essa audiência. “Um evento importantíssimo, uma audiência pública hoje no município de Vargem Grande do Sul, lembrando que a audiência pública é do Estado de São Paulo. Os municípios da nossa região aqui tiveram a oportunidade de participar de formativa do orçamento do Estado e para a gente isso é importantíssimo. É a melhor maneira de chegar o orçamento do Estado de São Paulo à população, principalmente aquelas pessoas que mais precisam”, observou.

“A melhor maneira de entender o que as pessoas realmente precisam, o que a população que mais necessita precisa de verdade em seu dia a dia é trazendo uma audiência pública como essa para o interior de São Paulo”, disse. “E lembrando também que o município de Vargem Grande do Sul foi contemplado com R$ 300 mil”, destacou.

Questionado sobre o atendimento às demandas apresentadas, Maicon se mostrou otimista. “A demanda é muito grande, o Estado é enorme. Eu acredito que na medida do possível, de acordo com o orçamento do Estado, vai ser possível sim incluir alguns pedidos. Todos talvez não seja possível, como eu repito, que o nosso Estado é muito grande, são muitas cidades e infelizmente não é possível atender a todas. Mas eu acredito sim que muitos desses pedidos serão atendidos”, afirmou, enaltecendo o papel da Gazeta na cobertura do encontro.

Representatividade

O prefeito Celso Ribeiro falou à Gazeta sobre a relevância do evento sediado em Vargem. “É uma felicidade Vargem ser escolhida como sede dessa audiência pública. Nós tivemos seis deputados, prefeitos de todas as cidades da região, vereadores, gente da sociedade civil, representantes de sindicatos. É uma oportunidade que a gente tem de levar as reivindicações de todos esses setores através dos deputados, para que eles considerem isso no próximo ano, na votação, nas votações da Assembleia Legislativa”, destacou.

“É uma forma democrática, não é o eleitor que está indo à Assembleia. São os deputados que estão vindo para ouvir os eleitores. Eu acho isso importantíssimo”, frisou. “Vargem já conseguiu R$ 300 mil para a saúde”, destacou o prefeito, lembrando que por ter sido a anfitriã da audiência, Vargem recebeu recursos adicionais. “Isso é bom. Todo recurso que vem para a Saúde, a finalidade é atender a população, sobretudo as pessoas que mais precisam. Então, toda vez que a gente recebe recurso, a gente fica feliz e pensando no benefício para essas pessoas”, disse.

Ao final, o prefeito parabenizou a equipe da Gazeta. “Eu que agradeço a Gazeta mais uma vez, vocês são sempre gentis com a gente, perguntando o que tem que perguntar, fazendo seu papel de imprensa, mas com decência, jornalismo sério e honesto”, enfatizou.

Recursos anunciados

Novamente este ano, a Comissão de Finanças da Alesp conta com recursos próprios no Orçamento estadual para destinar aos municípios participantes das audiências públicas. Durante o encontro em Vargem, os deputados Gilmaci Santos (Republicanos), Luiz Cláudio Marcolino (PT) e Enio Tatto (PT), Dirceu Dalben e Barros Munhoz, ambos do PSD, anunciaram cerca de R$ 2 milhões em emendas.

As cidades de Itobi, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Mococa, Aguaí, Tapiratiba, Casa Branca, Arthur Nogueira, Santo Antônio do Jardim, São Sebastião da Grama e Divinolândia receberão R$ 150 mil cada. A cidade-sede da audiência, Vargem Grande do Sul, ficará com R$ 300 mil.

A medida tem a chancela da Alesp, deputado André do Prado (PL). Os valores serão votados ao final do ano pelo Plenário da Alesp e repassados oficialmente em 2027. O encontro contou também com a presença do deputado federal Marcos Pereira (Republicanos).

Políticos da região solicitaram recursos

Representante do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg), o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes agradeceu a emenda de R$ 1 milhão. A iniciativa permitiu a distribuição de mais de 1.200 próteses ortopédicas, beneficiando 16 cidades da região. “Gostaria de pedir R$ 1,2 milhão para cirurgias eletivas e exames”, solicitou. Ele ainda pediu um centro de diagnóstico de ortopedia para atender a população da região.

De Mococa, o vice-prefeito Nilton Cesar Greghi, e os vereadores Clayton Divino Boch, José Roberto Pereira e Ivan Francisco pediram emendas para viabilizar o asfaltamento das vias da cidade e o recape geral de vicinais, como a que liga a cidade ao distrito de Igaraí. O prefeito de Tambaú, Leonardo Spiga Real, pediu o recapeamento asfáltico da vicinal, que liga a cidade à Santa Rita do Passa Quatro. A obra contribui para gerar maior fluxo de escoamento agrícola e fortalece o turismo religioso.

O vereador de Tapiratiba Marcelo Assunção solicitou investimentos para a construção de um centro especializado de saúde na região. A ideia é evitar viagens constantes até Campinas, desgaste dos pacientes com os deslocamentos, além de economizar gastos com combustível. De Aguaí, o secretário de Governo Cleber Martins comentou sobre a importância do futuro centro ambulatorial regional de exames de alta complexidade, voltado para prestação de serviços em oncologia. “Era de suma importância o aporte de recursos para esse equipamento de âmbito regional”, afirmou.

Fotos: Alesp