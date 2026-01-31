Jovem é flagrado com droga na Cohab

Na noite do domingo, dia 25, durante patrulhamento nas proximidades de uma quadra poliesportiva na Cohab, local já conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico, os policiais visualizaram dois indivíduos que fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Um dos envolvidos, identificado como sendo um adolescente, foi abordado e, durante a busca pessoal, foram localizadas porções de cocaína, pedras de crack e dinheiro em espécie.

Questionado pelos policiais, o adolescente confessou a prática do tráfico. Em continuidade à ocorrência, os policiais realizaram diligência na residência do infrator, com autorização da responsável legal, onde foram encontradas mais drogas, embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento e mais uma soma em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado para exame cautelar e apresentado à Central de Flagrantes de São João da Boa Vista, onde a apreensão foi ratificada pela autoridade policial. Posteriormente, ele foi encaminhado à Fundação Casa, permanecendo apreendido.