PM precisou deter cão com arma de choque

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência envolvendo animal agressivo na Avenida Vereador José Aleixo, em área rural de Vargem Grande do Sul, na sexta-feira, dia 23 de janeiro.

No local, os policiais foram acionados por um morador em razão de uma briga entre cães. A equipe tentou intervir inicialmente utilizando arma de incapacitação neuromuscular em modo contato, porém, sem sucesso. Diante da continuidade da agressão, foi necessário o emprego controlado do dispositivo, o que fez com que um dos animais cessasse o ataque.

A ação resultou apenas em ferimentos leves no outro cão envolvido. Após os procedimentos de praxe e a normalização da situação, a parte solicitante foi orientada e liberada. O responsável pelo animal agressor não compareceu ao local e não foi identificado.