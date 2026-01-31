Melk é o vencedor da Taça São Paulo

A 14ª edição da Taça São Paulo de Futebol Sub-20 que foi disputada em Vargem Grande do Sul teve sua final decidida no último domingo, dia 25. Nos pênaltis, o Melck SC venceu a União Esportiva Piedade e levantou o troféu, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

A competição foi realizada pela Federação Alternativa de Desporto (FAD), filiada à Confederação das Associações Independentes de Futebol (Conifa, na sigla em inglês), uma federação de futebol que representa as associações fora da Fifa. O torneio foi disputado por 15 equipes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Foto: Divulgação/FAD