Seminário com Maria Clara Pacheco reuniu atletas em Vargem

Vargem Grande do Sul foi palco, no último sábado, dia 24, de um dos eventos mais importantes do taekwondo regional: o Seminário com Maria Clara Pacheco, atleta olímpica da Seleção Brasileira e atual campeã mundial, que esteve acompanhada de seu técnico José Carlos, também técnico da Seleção Brasileira.

Segundo os organizadores, o seminário foi extremamente produtivo e contou com mais de 65 atletas inscritos, vindos de mais de seis cidades, reforçando a relevância e o alcance do evento. Durante as atividades, foram trabalhados aspectos fundamentais para a evolução esportiva da modalidade, como postura técnica, desenvolvimento tático e somatória de conhecimento, contribuindo diretamente para o crescimento de todos os participantes.

Além do alto nível técnico, o evento representou uma oportunidade única para os atletas treinarem ao lado de uma campeã mundial, que fez história ao levar o Brasil novamente ao lugar mais alto do pódio após 20 anos sem uma conquista mundial. “Ter Maria Clara Pacheco presente na cidade foi motivo de grande honra para todos os envolvidos”, informou a organização.

“Para muitos atletas, estar no mesmo tatame que uma campeã mundial e seu técnico é a realização de um sonho. Para outros, é apenas o começo. Vargem Grande do Sul possui muitos talentos, atletas que sonham em chegar onde Maria Clara chegou e representar o Brasil em grandes competições internacionais”, pontuaram os organizadores.

O professor Ricardo Ramos, organizador do evento e responsável pelo Projeto Social Sonho Através da Luta, destacou a importância da iniciativa e das parcerias envolvidas. “É a realização de um grande sonho estar promovendo um evento desse porte, somando diretamente para o Taekwondo de Vargem Grande do Sul. O sonho de muitos é a realidade de poucos, e sabemos o quanto é difícil chegar ao alto rendimento. Mas sem base, sem estrutura e sem apoio, ninguém chega a lugar nenhum. Com o apoio de todos os nossos parceiros e apoiadores, acreditamos que algum dos nossos atletas poderá chegar onde a Maria Clara chegou”, afirmou.

Ricardo também ressaltou a importância de receber grandes nomes do esporte na cidade. “Fico extremamente honrado em receber Maria Clara Pacheco e seu técnico José Carlos em nossa cidade. Mesmo sendo uma cidade de porte menor, Vargem Grande do Sul mostrou que é capaz de receber um evento com grande estrutura, organização e impacto, provando o quanto podemos somar para o esporte”, observou. “Agradeço à Rafaela de Paula, que esteve ao nosso lado ajudando diretamente na realização do evento, além de todo o apoio de marketing produzido por sua empresa, uma grande apoiadora do nosso projeto”, destacou Ricardo.

Ele também agradeceu o apoio recebido. “Agradeço de coração a todos os atletas, professores e público presente, a todos os patrocinadores e apoiadores do esporte, ao nosso diretor de Esportes, ao prefeito de Vargem Grande do Sul, e faço um agradecimento especial ao vereador Gustavo, que está à frente do nosso projeto, sempre apoiando, acreditando e ajudando para que o Sonho Através da Luta continue transformando vidas por meio do esporte”, disse.