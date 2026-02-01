Ainda dá tempo de participar do Pré-carnaval da APAE

Falando à Gazeta de Vargem Grande, o empresário Guilherme Arrigoni Ferri, que faz parte da diretoria da APAE de Vargem Grande do Sul comentou sobre o Pré-carnaval que a entidade vai realizar no próximo sábado, dia 7 de fevereiro.

Segundo Guilherme, o evento é uma alternativa para os foliões vargengrandenses que queiram brincar a festa este ano.

“Seguindo a tradição que vem há cerca de oito anos, o Pré-carnaval da APAE vai trazer uma opção para o público se animar uma semana antes da data oficial do carnaval”, comentou.

Disse o empresário que já presidiu a APAE, que os convites estão sendo vendidos a pleno vapor e mais de 420 pessoas já confirmaram presença.

Este ano a Apae vai trazer grandes atrações como Ana Santos, que é a atual backing vocal do cantor Dudu Nobre e a atração da Banda Batuque da Nega, que traz o melhor do axé e do carnaval.

Também está confirmada a presença da já tradicional Asa Showl Bateria.” “Portanto, mesmo não tendo tantas atividades na semana do carnaval em Vargem, uma semana antes ainda dá para ter muita diversão e alternativas da folia que é comemorado no Brasil todo”‘ disse Guilherme.

A organização do evento lembra que os pontos para aquisição dos convites são no Avenida Beach e também na Loja Tatoni. “Quem quiser participar dessa folia deve correr, pois os ingressos são limitados e é a última semana para adquiri-los, podendo ter uma virada de lote a qualquer momento”, explicou o secretário APAE.

Fotos: Divulgação