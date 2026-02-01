José Luiz Morandin fala sobre sua devoção ao padre Donizetti

O empresário José Luiz Morandin apesar das muitas obrigações que o envolvem com suas empresas, sempre conseguiu tempo para se dedicar a outras atividades, especialmente àquelas relacionadas à cidade ou entidades que participa. Além de ser conhecido seu trabalho junto à Loja Maçônica Renascença II, também participa há anos do Rotary Club, já presidiu a Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul e também a Festa da Batata realizada na década de 90.

Agora, um novo desafio o empresário terá pela frente junto com outros organizadores. Trata-se da realização da 1ª Festa Padre Donizetti, a ser realizada entre os dias 17 a 26 de abril no local com frente para a Rua Dona Maria Cândida, onde antes era a Cerâmica Delta, terreno de propriedade da família.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande procurou José Luiz para falar um pouco a respeito da festa, da sua participação e o que o levou à nova empreitada. A conversa transcorreu tranquila em seu escritório na indústria Morandin Ferro & Aço Ltda, com muitas recordações, inclusive com ele mostrando uma reportagem feita pelo jornal em 27 de setembro de 1990, quando da realização da V Festa da Batata e IX Expo Comercial e Industrial, da qual ele foi presidente da Comissão Organizadora.

Com relação à festa, José Luiz disse que padre Donizetti Tavares de Lima, hoje tornado beato pelo Papa Francisco em 2019, sempre fez parte da vida de sua família. Cita que seu pai Alceu Morandin e sua mãe Terezinha Generoso Morandin foram batizados por ele e com suas bençãos se casaram. A família de José Luiz é natural de Tambaú, onde conviveram com o padre Donizetti, que também batizou ele e suas irmãs.

É com uma ponta de orgulho que conta que seu pai foi músico da banda de música que o padre Donizetti tinha em Tambaú e quando mudou-se para Vargem Grande do Sul em 1956, trouxe consigo uma carta de apresentação guardada até hoje escrita pelo próprio padre, atestando que ele era um homem íntegro.

O empresário apresentou um pequeno texto do que provavelmente deverá constar em um livro a ser escrito contando essa história, e nele diz: “Durante toda a minha vida, em muitos momentos estava eu sempre no Santuário em Tambaú fazendo minhas orações, afinal meu caminho mais curto e sereno para chegar a Deus, sempre foi pedindo a ajuda e a intercessão do padre Donizetti, que era devoto de Nossa Senhora Aparecida, de quem também milhões de pessoas e eu sempre a tivemos como nossa mãe”.

A devoção ao santo padre levou o empresário e sua esposa Isabel a construírem a Igreja Padre Donizetti, na Chácara Morandin, que foi inaugurada no dia 11 de dezembro de 2021 e cuja cerimônia foi conduzida pelo padre Paulo Sérgio de Souza, então reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú.

Cita que há algum tempo, como devoto, pensava que deveria criar aqui em Vargem Grande do Sul, uma festa em homenagem ao padre Donizetti, que realizou o seu trabalho pastoral no município de Vargem por 17 anos. “Construiu aqui a Igreja Nossa Senhora Aparecida que vale frisar, é a única igreja por ele construída e apesar de algumas reformas e ampliações, tem ainda paredes originais. Assim, temos aqui em Vargem Grande do Sul uma igreja que a cada dia se torna uma verdadeira e grande relíquia, porque dentre os altares que o ‘Bem Aventurado’ rezou, este se destaca como o único que ele construiu”, explica.

Para a realização da festa em homenagem ao padre Donizetti, disse que procurou o padre Paulo Sergio de Souza, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e também o padre Agnaldo José, pároco da Paróquia Santa Luzia e São João Paulo ll.

Afirmou que procurou estes dois padres porque já os conhecia por estarem à frente durante vários anos do Santuário Nossa Senhora Aparecida na cidade de Tambaú e também por serem devotos do padre Donizetti. “Conheceram e pesquisaram muito sobre a vida dele e também pelo fato de estarem aqui em Vargem Grande do Sul à frente da igreja que ele construiu”, comentou o empresário. José Luiz afirmou que também o prefeito Celso Ribeiro. “Com seu importante apoio decidimos que faríamos juntos a primeira festa em homenagem ao padre Donizetti”, concluiu.

Aumento do número de devotos

Atualmente estão em andamento várias iniciativas visando dar maior visibilidade à passagem do padre Donizetti Tavares de Lima por Vargem Grande do Sul, que chegou no município no dia 3 de abril de 1909 e celebrou a primeira missa na cidade no dia 18 de abril do mesmo ano. Ele tinha na época 27 anos e por 17 anos exerceu o seu trabalho sacerdotal aqui, sendo que em 1926 foi transferido para a cidade de Tambaú, onde ficou conhecido pelos milagres que a ele são atribuídos.

Dentre elas, a construção de um local especial ao lado da Igreja Matriz de N. Sra. Aparecida para abrigar os corpos dos pais de padre Donizetti junto à igreja que ele construiu. Todas estas iniciativas fazem parte do reconhecimento e da reabilitação da trajetória do santo padre, agora beato, por Vargem Grande do Sul no início do século passado.

Segundo José Luiz, a festa tem como objetivo homenagear o padre Donizetti, dando a ela um aspecto religioso, histórico e cultural sobre a vida do padre em geral e em particular aqui em Vargem Grande do Sul. Explicou que o motivo de realizar a festa em abril, é para celebrar a data da sua chegada em nossa cidade.

A festa contará também com parque de diversões, praça de alimentação e apresentações musicais, sendo que estas ainda estão sendo definidas o seu formato. Os recursos oriundos deste evento, serão destinados a construção do memorial para os pais do padre Donizetti, Francisca Cândida Tavares, que era professora, e Tristão Tavares de Lima, advogado, a ser construído ao lado da Igreja N. Sra. Aparecida.

“Aqui em Vargem temos muitos devotos do padre Donizetti e a realização desta homenagem aumentará ainda mais a fé e a devoção por ele”, concluiu José Luiz Morandin.