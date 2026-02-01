Mutirão contra a dengue segue nesta semana em Vargem

O Mutirão e Arrastão de Limpeza e Combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela que começou na segunda-feira, dia 26, segue durante essa semana. O objetivo é que a ação chegue a todos os bairros da cidade.

O mutirão é coordenado pelo Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, com apoio da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica, e tem como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor das doenças.

Durante a passagem do caminhão em cada bairro, as equipes da prefeitura farão o recolhimento de materiais que acumulam água, como latas, garrafas, pneus, móveis inutilizados e outros objetos considerados inservíveis.

A orientação aos moradores é para que coloquem os materiais a serem recolhidos em frente às residências apenas um dia antes da data programada para o seu bairro.

Programação

Nesta segunda-feira, dia 2, serão atendidos a Vila Santana, Jardim América, Jardim Paraíso I e Nossa Sra. Aparecida. No dia 3 de fevereiro, terça-feira, Vila Santana, Jardim São Luiz, Jardim São Joaquim, Jardim Itália e Jardim Plaza de Espanha.

No dia 4 de fevereiro, quarta-feira, serão atendidos o Centro, Jardim Pacaembu, Jardim Morumbi, Jardim São Paulo I e II. Em 5 de fevereiro, quinta-feira, serão atendidos o Jardim São Lucas, Jardim Bela Vista, Vila Polar, Jardim Santa Luzia e Jardim Manacás. No dia seguinte, 6 de fevereiro, sexta-feira, serão visitados os bairros Jardim Fortaleza, Jardim Redentor, Jardim Petúnia, Jardim Verona, Jardim Colina e Cohab II.

