Prefeitura de Vargem Grande não definiu Carnaval 2026

Faltando poucos dias para a maior festa popular do Brasil, que começa no próximo dia 13 de fevereiro e vai até o dia 17, a prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul ainda não se manifestou se vai ou não realizar o Carnaval deste ano. Tudo indica que pela situação financeira que passa o município e também dado ao pouquíssimo tempo para realizar uma festa desta envergadura, o Carnaval Municipal 2026 não deverá acontecer no município.

A reportagem do jornal tentou por diversas vezes saber junto à prefeitura se a festa iria acontecer, mas não houve resposta positiva até o fechamento da presente edição. Também a 18ª Festa do Milho que acontece no próximo sábado e domingo, dias 7 e 8 de fevereiro, deve ocupar toda a equipe do Departamento de Cultura e Turismo, encarregada de realizar o carnaval.

No ano passado também não houve carnaval patrocinado pela prefeitura municipal. Na ocasião, o jornal escreveu: “Previsível e programável quanto a gastos e investimentos, o carnaval é uma das maiores festas populares do Brasil e Vargem Grande do Sul já teve no seu passado, dias gloriosos de carnaval que atraiam milhares de pessoas nas ruas e locais onde ele era realizado pelo poder público municipal, como atestam algumas fotos estampadas na presente matéria”.

O que se tem divulgado até o momento, é que Vargem Grande do Sul contará somente com o Carnaval do Tênis Clube. As festividades acontecem entre os dias 13 e 17 de fevereiro, com apresentações de Eurico e Ernane, DJ Gabé, Sambai.com, Erick e Renan e Randall Acústico. Os eventos ocorrem em horários variados, entre tardes e noites, e são realizados na sede do clube, localizada na região central da cidade.

APAE realizará tradicional Pré-Carnaval no sábado, dia 7

Apesar de não haver o carnaval municipal, ao que tudo indica, os vargengrandenses que gostam de brincar o carnaval, poderão ter a oportunidade de apreciar o tradicional Pré-Carnaval realizado pela APAE de Vargem Grande do Sul, que acontecerá no próximo sábado, dia 7 de fevereiro. O evento que une música, lazer e solidariedade, tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das atividades da instituição. A festa acontece a partir das 16h, no Residencial Parque das Macadâmias, com ingressos que estão sendo vendidos pela entidade.

Entre as atrações confirmadas estão a cantora Ana Santos, backing vocal do sambista Dudu Nobre, a Banda Batuque da Nega e a Asa Show Bateria, que prometem animar o público ao longo do evento e garantir uma experiência marcada pela alegria e pela participação coletiva.

Além da música, o Pré-Carnaval oferecerá uma estrutura completa de alimentação e bebidas. O público poderá aproveitar uma variedade de comidas de buteco preparadas pelo Paulo Pirola Buffet, além de drinks exclusivos assinados pela Destilaria Geest. Nos bares, também haverá a venda de cervejas, refrigerantes e água, garantindo opções para todos os gostos.

Os ingressos estão à venda pelo valor de R$ 150,00 e podem ser adquiridos no Espaço Avenida Beach e na Loja Tatoni. A organização alerta que os convites são limitados e que o valor poderá sofrer alteração de acordo com a procura, reforçando a importância de garantir a participação com antecedência.

Carnaval na região reúne grandes atrações

O Carnaval de 2026 promete movimentar diversas cidades da região com uma programação intensa que inclui grandes shows nacionais, eventos populares, matinês familiares e estruturas voltadas para diferentes públicos. Municípios como São José do Rio Pardo, Espírito Santo do Pinhal, Casa Branca, Caconde, São João da Boa Vista e Poços de Caldas já anunciaram suas atrações, confirmando a expectativa de forte fluxo de público e impacto positivo no turismo e na economia local durante o período festivo.

São José do Rio Pardo

Em São José do Rio Pardo, o destaque fica por conta do Carnariopardo 2026, considerado um dos maiores carnavais da região. O evento acontece entre os dias 13 e 16 de fevereiro e contará com quatro noites de shows reunindo artistas consagrados de diferentes estilos musicais. Na sexta-feira, 13 de fevereiro, o palco recebe o grupo Só Pra Contrariar, acompanhado por Gody e Banda e pelo DJ Simon Telini. No sábado, 14 de fevereiro, se apresentam Jiraya Uai, Aderê, Joca Ferreira e o DJ Tata. A programação de domingo, 15 de fevereiro, inclui o grupo Jammil, Fernando Ciskinho Jr. e novamente o DJ Simon Telini. O encerramento, na segunda-feira, 16 de fevereiro, será comandado por João Bosco e Vinícius, Renato e Giovanelli, Matheus Jorente e DJ Tata. Os ingressos estão disponíveis de forma on-line e em pontos de venda físicos espalhados pela cidade.

Espírito Santo do Pinhal

Em Espírito Santo do Pinhal, o tradicional Bloco do Gorila está confirmado entre os dias 14 e 17 de fevereiro. O evento contará com diferentes setores, incluindo camarote open bar, lounge com open bar e open food, área VIP e pista solidária. A programação musical reúne nomes do funk, do pagode e da música eletrônica. No sábado se apresentam Panda, Di Propósito, Garage Machine e DJ Conrado. No domingo, o público confere MC IG, Pagode dos Ex, Lorenah e DJ Big Petter. A segunda-feira terá shows de Livinho, Douglas e Vinícius e DJ Prima, enquanto a terça-feira será encerrada com MC Davi, Pop Mind, Trio Arena e DJ Conrado. A realização é da Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal, em parceria com produtores locais.

Casa Branca

O município de Casa Branca também confirmou sua programação oficial com o Casa Branca Folia 2026, que será realizado no CICE – Centro Integrado de Cultura e Eventos, localizado na Praça Rui Barbosa. O evento contará com quatro noites de shows, sempre das 21h às 2h, além de matinês voltadas ao público infantil e familiar, que acontecem no domingo e na terça-feira, das 15h às 18h. As atrações incluem Lu Bahia e Banda, Gang Lex e Banda Lex Luthor, que se revezam nos dias de programação.

Caconde

Já em Caconde, a principal atração confirmada para o Carnaval de 2026 é a Banda New York, uma das bandas show mais conhecidas do país. Com mais de três décadas de carreira, o grupo promete um espetáculo com estrutura completa, bailarinas, figurinos elaborados e um repertório que mistura clássicos da música nacional e internacional. Também está garantida a presença da Banda Demônios da Garoa, que completa 80 anos de sucesso. Tudo isso com entrada franca.

A data exata da apresentação ainda será divulgada, mas a confirmação da atração já gera expectativa entre moradores e visitantes.

São João da Boa Vista

Em São João da Boa Vista, a Prefeitura anunciou a realização da primeira edição do Carnaboavista. Apesar de ainda não terem sido divulgados detalhes como local, horários e atrações, o evento marca uma nova proposta para o carnaval da cidade. A organização orienta a população a acompanhar as redes oficiais do município para futuras atualizações sobre a programação.

Com diferentes formatos, estilos musicais e propostas, o Carnaval de 2026 na região se consolida como um dos mais diversificados dos últimos anos. A expectativa é de que os eventos atraiam milhares de foliões, movimentem o comércio local e reforcem a tradição cultural do carnaval nas cidades envolvidas.

Poços de Caldas

Poços de Caldas é conhecido pela qualidade de seus carnavais e atrai milhares de foliões, inclusive de Vargem. Os blocos de rua são uma das grandes atrações do carnaval poços-caldense neste ano. Durante os quatro dias de folia, centenas de foliões passarão pelas ruas centrais da cidade. Em 2026, a população e os turistas vão poder curtir dez blocos, com opções para todos os gostos.

Há dois estreantes: “Mirante Santa Rita” e “Já que tá aqui, bebe”, que chegam para somar ainda mais alegria à programação.

Cada bloco vai oferecer uma atração diferente, como bandas, DJs e fornecimento de bebidas para quem adquirir o abadá.

A partir do sábado de Carnaval, dia 14 de fevereiro, os bloquinhos se concentram na lateral da Praça Getúlio Vargas (Praça do Relógio Floral). O percurso tem aproximadamente 1,5 km, seguindo até a Praça Dom Pedro II, passando pela Rua Assis Figueiredo.

Programação dos Blocos

Sábado de Carnaval– 14/2

Bloco do Pub

Saída: 17h

Tema: “A sua melhor noite acontece aqui”

Ponto de venda: Sympla

Responsável: Rafael Takassi

Contato: (35) 98863-8031

Bloco do Eurico

Concentração: 13h

Saída: 18h

Tema: “O mico tá emocionado… porque é Carnaval, meu amado!”

Ponto de venda: Instagram

Responsáveis: Antonio Carlos Filho, Bruna Mareca e Milene Largman

Contato: (35) 99950-1043 (Tonho)

Bloco do Chuveiro

Concentração: 13h

Saída: 18h

Tema: “Amor de carnaval? Só se for debaixo do chuveiro”

Ponto de venda: Instagram e Fabi Calçados

Responsável: Guilherme Santos Ferreira

Contato: (35) 99250-9178

Bloco do Ronaldo

Concentração: 17h

Saída: 21h

Tema: Bloco de Carnaval

Ponto de venda: Sympla

Responsável: Ronaldo

Contatos: (35) 98406-1359 / (35) 99217-2008

Domingo de Carnaval – 15/2

River Bloco

Concentração: 12h30

Saída: 17h30

Tema: “Vai sacudir, vai abalar!”

Ponto de venda: Santo Cartão, Instagram e Seven Fit Store

Responsável: Juliano Barreto

Contato: (35) 99977-7610

Patrinká

Concentração: 17h30

Saída: 21h30

Tema: “Juntos pelo Hexa”

Ponto de venda: Instagram

Contato: (35) 99829-4544

Segunda de Carnaval– 16/2

Procurando Nemo

Concentração: 16h

Saída: 20h

Tema: “É tempo de alegria”

Responsável: Isabella Fernanda Gouvêa

Contato: (35) 99153-0174

Copo Cheio, Coração Vazio

Concentração: 17h

Saída: 21h

Tema: “O copo sempre cheio e o coração deixa pra depois”

Ponto de venda: Smart Cell, Lava Jato Barro Preto e Instagram

Responsável: Patrick Esteves

Contato: (35) 99231-4622

Terça de Carnaval – 17/2

Mirante Santa Rita

Saída: 16h30

Tema: “Homenagem ao bairro (Morro)”

Ponto de venda: Mirante Santa Rita, durante os ensaios aos domingos

Responsável: Edna Santos

Contato: (35) 99930-5786

Já que tá aqui, bebe

Saída: 17h30

Tema: “O berço do samba despertou”

Ponto de venda: Bar da Bell

Responsáveis: Isabel e Samanta

Contatos: (35) 98875-8250 / (35) 98438-5222

Mais informações: (35) 3697-2305 – Secretaria de Turismo.