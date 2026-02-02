Editorial: Transparência que fortalece a confiança

A prestação de contas é um dos pilares mais importantes para a credibilidade de qualquer entidade que atua em prol do interesse coletivo. No caso da Associação Setembro, entidade sem fins lucrativos criada com o propósito de captar recursos e amparar diversas instituições de Vargem Grande do Sul, esse compromisso com a transparência ganha ainda mais relevância.

Sob a presidência de Simone de Oliveira, a Associação Setembro tem demonstrado que responsabilidade e seriedade caminham lado a lado com o trabalho social. Ao tornar públicos seus relatórios financeiros, suas atividades e a destinação dos recursos arrecadados, a entidade não apenas cumpre uma obrigação legal, mas, sobretudo, presta um serviço de respeito à comunidade, aos parceiros e às entidades beneficiadas.

A clareza na prestação de contas permite que a população acompanhe como cada recurso é aplicado, reforçando a confiança de quem contribui e incentivando novas parcerias. Em tempos em que a sociedade cobra cada vez mais ética e transparência das instituições, atitudes como essa mostram maturidade administrativa e compromisso com o bem comum.

Além disso, a correta divulgação das contas fortalece o terceiro setor como um todo, demonstrando que é possível gerir recursos com profissionalismo, zelo e foco nos resultados sociais. As entidades assistidas se beneficiam diretamente desse modelo, pois ganham respaldo, segurança e continuidade nos projetos desenvolvidos.

A Associação Setembro cumpre, assim, um papel que vai além da captação de recursos: ajuda a construir uma cultura de responsabilidade, confiança e participação cidadã em Vargem Grande do Sul. A transparência não é apenas um dever, mas um valor que legitima o trabalho realizado e amplia seu impacto positivo na comunidade.