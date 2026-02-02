Pipers é homenageada pela Associação do Vale da Grama

O Vale da Grama homenageou a Pipers, consultoria global de branding e design de Vargem Grande do Sul, pelo desenvolvimento do símbolo distintivo da Indicação Geográfica (IG) do Vale da Grama. Um trabalho que coloca nos holofotes do mundo o café de qualidade produzido pelos cafeicultores da nossa região.

O encontro aconteceu na sede da Associação do Vale da Grama, onde Júnior e André, sócios da Pipers, receberam das mãos de Valdir Duarte, presidente da Associação, uma placa em reconhecimento a essa parceria: “O Vale da Grama é profundamente grato à equipe da Pipers pelo desenvolvimento do símbolo distintivo da nossa Indicação Geográfica, que identifica os valores e a relevância do café para a nossa região. ‘Com muito orgulho vemos a IG do Vale da Grama no mapa das origens cafeeiras reconhecidas no Brasil’, diz Valdir.

Para Júnior, o projeto representa a essência do branding de origem: “Criar uma marca de origem é traduzir uma história coletiva, honrar gerações de produtores e materializar um futuro de valor para toda uma região.”

Já André reforçou o caráter colaborativo do trabalho: “A IG do Vale da Grama é fruto do esforço conjunto entre produtores, lideranças e instituições. Foi uma honra criar uma identidade que representa a alma do território e posiciona a região no mapa das origens cafeeiras do Brasil.”

Após o recebimento da placa, os publicitários seguiram com Valdir para a Torrefação da Fazenda São Caetano, onde tomaram mais um cafezinho para celebrar a ocasião.

Fotos: Associação Vale da Grama