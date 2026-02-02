Cozinheiras de Vargem Grande conquistam Prêmio

Equipe da Escola Achiles Rodrigues conquistou o primeiro lugar na Unidade Regional e ficou entre as 20 melhores do Estado

As merendeiras da Escola Estadual Professor Achiles Rodrigues, em São João da Boa Vista, conquistaram destaque na segunda edição do Concurso de Receitas das Cozinheiras Escolares, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc). A equipe obteve o 1º lugar na Unidade Regional de Ensino de São João da Boa Vista e alcançou o 20º lugar na classificação geral estadual, entre dezenas de participantes de diferentes regiões.

A premiação foi conquistada pelas merendeiras Regiane Cristine de Souza e Ana Cristina Bovolatti Benchior, com a orientação da nutricionista responsável Gabriele Caroline Rovani. O resultado reconhece o trabalho desenvolvido diariamente na unidade escolar, marcado pelo cuidado na preparação de refeições nutritivas, pelo compromisso com a qualidade alimentar e pela atenção às necessidades dos alunos da rede pública.

A cerimônia de premiação das equipes vencedoras foi realizada no dia 27 de janeiro, na sede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O evento reuniu profissionais de diversas regiões e teve como objetivo valorizar o papel das cozinheiras escolares na promoção da alimentação saudável e no fortalecimento da educação pública.

Durante a solenidade, o trabalho de Regiane e Ana Cristina foi destacado entre os finalistas do concurso, que busca incentivar a criatividade culinária aliada às diretrizes nutricionais adotadas pela rede estadual de ensino. A conquista levou orgulho à comunidade escolar da Escola Estadual Professor Achiles Rodrigues, evidenciando a importância do trabalho das merendeiras para o desenvolvimento e o bem-estar dos estudantes.

O Concurso de Receitas das Cozinheiras Escolares integra as ações da Secretaria da Educação voltadas à valorização dos profissionais da alimentação escolar e ao aprimoramento da qualidade das refeições servidas nas escolas estaduais, reconhecendo práticas que unem sabor, nutrição e responsabilidade social.

Foto: Arquivo Pessoal